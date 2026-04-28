Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 апреля 2026 в 08:55

Драка вспыхнула между педагогом и учеником в школе Междуреченска

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Двухнедельный конфликт между учителем математики и учеником шестого класса закончился дракой в школе Междуреченска, передает RT. Сначала педагог выталкивал ребенка из класса, а когда тот начал толкать его в ответ, началась потасовка в коридоре. По словам директора школы Владимира Квашина, ожидается беседа с родителями и учеником.

К сожалению, сейчас дети такие острые на язык. Могут и на перемене гадости исподтишка сказать, и на улице. Разбираемся, как и что там было. В отношении учителя на время проверки я решение принял, — отметил он.

По словам одноклассников, шестиклассник оскорбил учителя еще две недели назад. С тех пор математик не пускал его на свои уроки.

Ранее Советский районный суд Махачкалы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу мужчине, который напал с ножом на двух врачей городской больницы. Злоумышленник проведет в СИЗО почти два месяца — до 23 июня.

До этого в Бурятии Баунтовский районный суд приговорил 52-летнего местного жителя к семи годам колонии строгого режима за нападение на собутыльника с кирпичом. В июле 2025 года во время пьяной драки мужчина несколько раз ударил потерпевшего, а затем нанес удар кирпичом по голове. Жертву госпитализировали и экстренно прооперировали.

Регионы
Кемеровская область
учителя
драки
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.