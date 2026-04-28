Драка вспыхнула между педагогом и учеником в школе Междуреченска Учитель математики подрался с шестиклассником на уроке в Междуреченске

Двухнедельный конфликт между учителем математики и учеником шестого класса закончился дракой в школе Междуреченска, передает RT. Сначала педагог выталкивал ребенка из класса, а когда тот начал толкать его в ответ, началась потасовка в коридоре. По словам директора школы Владимира Квашина, ожидается беседа с родителями и учеником.

К сожалению, сейчас дети такие острые на язык. Могут и на перемене гадости исподтишка сказать, и на улице. Разбираемся, как и что там было. В отношении учителя на время проверки я решение принял, — отметил он.

По словам одноклассников, шестиклассник оскорбил учителя еще две недели назад. С тех пор математик не пускал его на свои уроки.

