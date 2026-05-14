14 мая 2026 в 13:06

Поезд смял грузовик в российском регионе

Поезд врезался в грузовик вблизи станции Бочаты в Кемеровской области

Пассажирский поезд столкнулся с грузовым автомобилем в Кемеровской области недалеко от станции Бочаты, сообщила в Telegram-канале Западно-Сибирская транспортная прокуратура. По предварительным данным, водитель фуры выехал на железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора.

В результате локомотив протаранил машину. После удара первый вагон состава сошел с рельсов. Из-за инцидента на станции задерживаются поезда.

Ранее в Красноярском крае грузовик выехал на железнодорожные пути прямо перед приближающимся пассажирским поездом, что привело к столкновению. Никто из пассажиров и членов локомотивной бригады не пострадал. Схода вагонов не произошло. Поезд задержался в пути на 3,5 часа.

До этого транспортная прокуратура начала проверку по факту схода вагонов электропоезда с рельсов в Белгородской области. Белгородский транспортный прокурор Андрей Кириллов прибыл на место происшествия и координировал работу следственных, оперативных и аварийных служб.

Также в Пермском крае четыре вагона грузового поезда сошли с рельсов. Подвижной состав поврежден, специалисты вели восстановительные работы.

