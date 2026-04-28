Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 апреля 2026 в 09:16

Неизвестный хищник убил шедшего на свадьбу мужчину

В Индии хищник растерзал мужчину, который шел на свадьбу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Индии хищник растерзал мужчину, который шел на свадьбу, сообщило издание The Times of India. Останки погибшего обнаружили в 500 метрах от дома.

Инцидент произошел в деревне Бхадьюни. Мужчина отправился на свадьбу друзей, но на следующий день не вернулся домой. При этом за три дня до этого в районе близлежащего города Бхимтал хищник утащил женщину в джунгли и жестоко расправился с ней. По предположению властей, на людей могли напасть тигры, так как их популяция в регионе с 2022 года выросла почти на 40%.

Ранее в Австралии гребнистый крокодил напал на 20-летнего молодого человека. Все произошло в популярном среди туристов кемпинге на западе страны. Рептилия набросилась на мужчину, пока он спал на пляже. Молодой человек получил тяжелые травмы, но выжил.

До этого двое американских военных пострадали при столкновении с бурым медведем на учебном полигоне в Анкоридже. По данным журналистов, нападение произошло 16 апреля во время плановых занятий. Военные применили для самообороны перцовые баллончики. Пострадавших доставили в больницу, где им оказали всю необходимую помощь.

Азия
Индия
нападения
хищники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
АБА представила рейтинг самых эффективных новостных каналов в Telegram
Спортсмен без ног побил марафонский мировой рекорд
Учитель оценил инициативу по отмене домашних заданий
Женщина погибла в результате взрыва газового баллона в Ростове-на-Дону
«На повышенных тонах»: Набиуллина о том, как принимаются решения по ставке
В США раскрыли, что показала война в Иране
На ключевом направлении СВО стали все больше замечать «гигантов-отморозков»
Двое поляков напали с ножом на украинца во время продажи авто
В снежном плену в Бурятии оказались шесть человек
В Госдуме заявили о дефиците важного для беременных препарата
Стало известно, какие растения могут не пережить апрельский снегопад
МЧС раскрыло последствия циклона в трех регионах России
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 28 апреля: где сбои в России
Терапевт назвал неочевидные причины шума в ушах
В России нашли решение для защиты аэропортов и вокзалов
Гастроэнтеролог ответила, какое мясо для шашлыка не навредит ЖКТ
В Москве представили победителей Чемпионата розничных профессий
Мирошник сообщил об одной из самых масштабных атак ВСУ на Севастополь
В Совбезе указали на рост числа экстремистских преступлений в России
Путин раскрыл главную задачу платформы глобального развития
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.