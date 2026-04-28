Неизвестный хищник убил шедшего на свадьбу мужчину

В Индии хищник растерзал мужчину, который шел на свадьбу, сообщило издание The Times of India. Останки погибшего обнаружили в 500 метрах от дома.

Инцидент произошел в деревне Бхадьюни. Мужчина отправился на свадьбу друзей, но на следующий день не вернулся домой. При этом за три дня до этого в районе близлежащего города Бхимтал хищник утащил женщину в джунгли и жестоко расправился с ней. По предположению властей, на людей могли напасть тигры, так как их популяция в регионе с 2022 года выросла почти на 40%.

Ранее в Австралии гребнистый крокодил напал на 20-летнего молодого человека. Все произошло в популярном среди туристов кемпинге на западе страны. Рептилия набросилась на мужчину, пока он спал на пляже. Молодой человек получил тяжелые травмы, но выжил.

До этого двое американских военных пострадали при столкновении с бурым медведем на учебном полигоне в Анкоридже. По данным журналистов, нападение произошло 16 апреля во время плановых занятий. Военные применили для самообороны перцовые баллончики. Пострадавших доставили в больницу, где им оказали всю необходимую помощь.