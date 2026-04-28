Стала известна сумма принудительных взысканий с Google в России

Общая сумма принудительно взыскиваемой задолженности американской корпорации Google LLC по штрафам и другим имущественным взысканиям в России выросла до 42 млрд рублей, следует из судебных материалов. Согласно документам, еще в феврале этот показатель составлял чуть более 26 млрд рублей, передает ТАСС.

В настоящее время в отношении компании открыто 62 исполнительных производства. В их рамках взыскиваются денежные средства за несоблюдение норм российского законодательства, исполнительские сборы, а также суммы присужденных судами имущественных исков от физических и юридических лиц.

Ранее сообщалось, что Таганский районный суд Москвы оштрафовал Google на 19 млн рублей за неудаление запрещенного российским законодательством контента. Корпорацию привлекли к административной ответственности по пяти эпизодам.

До этого мессенджер Telegram оштрафовали на 7 млн рублей по решению суда в Москве. Компанию признали виновной в совершении административного правонарушения. Причиной составления протокола стал отказ сервиса удалить информацию, содержащую призывы к экстремистской деятельности.

