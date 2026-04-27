Суд оштрафовал Google почти на 20 млн рублей Суд в Москве оштрафовал Google LLC на 19 млн рублей из-за запрещенного контента

Таганский районный суд Москвы оштрафовал американскую компанию Google LLC на 19 млн рублей за неудаление запрещенного российским законодательством контента, заявили РИА Новости в пресс-службе суда. Корпорацию привлекли к административной ответственности по пяти эпизодам, предусмотренным статьей «Неудаление информации, запрещенной на территории РФ».

Суд признал Google LLC виновным и назначил наказание в виде административного штрафа в 3,8 млн рублей по каждому из пяти протоколов, — отметил источник агентства.

До этого мессенджер Telegram оштрафовали на 7 млн рублей по решению суда в Москве. Компанию признали виновной в совершении административного правонарушения по части 4 статьи 13.41 КоАП РФ. Причиной составления протокола стал отказ сервиса удалить информацию, содержащую призывы к экстремистской деятельности.

Ранее суд также оштрафовал Telegram на общую сумму 10,5 млн рублей за неудаление запрещенного в России контента и пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). За первый протокол назначили штраф в 7 млн рублей, за второй — 3,5 млн рублей.