28 апреля 2026 в 09:17

Трое россиян погибли при атаке украинских БПЛА на автомобили

Мужчина и женщина скончались до приезда бригады скорой после атаки ВСУ на автомобиль в селе Бобрава Ракитянского округа, заявил в соцсетях губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, находившийся с ними 16-летний сын получил баротравму. Его госпитализировали в детскую областную больницу.

Три мирных жителя погибли в результате атак беспилотников ВСУ. Еще трое, в том числе 16-летний юноша, получили различные ранения, — отметил Гладков.

Глава региона рассказал, что еще один человек погиб в селе Вознесеновка, когда украинский беспилотник ударил по его машине. От полученных травм мужчина скончался еще до приезда скорой помощи.

Утром 28 апреля пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 186 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА уничтожили над территориями Астраханской, Волгоградской, Ростовской, Курской областей. Также Вооруженные силы Украины пытались атаковать Краснодарский край, Республику Крым и акватории Черного и Азовского морей, уточнили в министерстве.

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см
