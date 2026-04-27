Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с кредитами

Адвокат Власова: мошенники начали пользоваться хорошей кредитной историей

Мошенники начали обманывать россиян с хорошей кредитной историей, рассказала Lenta.ru председатель коллегии адвокатов Ольга Власова. Она отметила, что аферисты уговаривают брать кредит или ипотеку, обязуясь самостоятельно погасить долг.

Мошенники находят людей с хорошей кредитной историей, затем на псевдовыгодных условиях, как правило, за денежное вознаграждение, убеждают их оформить ипотеку, принимая на себя обязанность ее погасить. Наиболее частая причина сделки, которая озвучивается жертве, — плохая кредитная история, из-за которой банк отказывает актеру-заемщику оформить кредит, несмотря на наличие у него финансов, — рассказала Власова.

Адвокат подчеркнула, что недвижимость в таком случае оформляется на участника мошеннической схемы. По ее словам, деньги исчезают, а у жертвы остаются долги и суды с банками.

Ранее Департамент здравоохранения Москвы предупредил горожан о новой схеме мошенников, которые звонят от имени сотрудников поликлиник и под видом приглашения на диспансеризацию выманивают паспортные данные, СНИЛС и коды из СМС. В депздраве подчеркнули, что настоящие работники медучреждений никогда не запрашивают личную информацию и коды подтверждения.

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

