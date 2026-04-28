В российском регионе ликвидировали сотни алкомаркетов и магазинов вейпов Губернатор Филимонов: в Вологодской области закрыли все наливайки и вейп-точки

В Вологодской области полностью прекращена работа «наливаек» и точек продажи вейпов, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Георгий Филимонов. Власти региона отчитались о закрытии сотен торговых объектов.

Все 610 алкомаркетов ликвидировали еще в прошлом году: магазины закрылись, перепрофилировались или сменили формат. Было 125 «наливаек» — все закрыли, как было обещано, к 1 мая. То же самое коснулось продажи вейпов. Было 316 — закрыли все, — написал Филимонов.

До этого председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что власти планируют уже в мае этого года принять решение о передаче регионам права запрещать продажу вейпов. Соответствующая поправка в закон находится на рассмотрении парламента.

Ранее лидером по употреблению крепких напитков стала Карелия с показателем 21,2 литра на взрослого жителя. В тройку по потреблению вина также вошли Московская область и Санкт-Петербург, а по пиву первое место заняла Мурманская область. Наименьшие показатели зафиксированы на Северном Кавказе.