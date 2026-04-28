Жилье, авто, техника: что можно покупать в рассрочку, а что невыгодно

Банк России предупреждает о рисках покупки жилья в рассрочку. Тем не менее общий объем этого инструмента в стране достиг 500 млрд рублей — почти вдвое больше, чем в 2024 году. Опрошенные NEWS.ru эксперты рассказали, какие товары выгодно оплачивать частями, а от каких покупок лучше отказаться.

Как сейчас регулируются сервисы рассрочки

С 1 апреля 2026 года в России вступили в силу единые правила покупки товаров в рассрочку, сообщил ранее вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев. Согласно новым нормам:

все операторы рассрочки включаются в реестр Банка России;

обслуживание клиентов должно быть бесплатным;

предельный срок рассрочки ограничен шестью месяцами;

при сумме сделки свыше 50 тыс. рублей информация передается в бюро кредитных историй (БКИ).

Журавлев отметил парадоксальность прежней ситуации. «Взяв телефон в рассрочку, человек фактически оказывался в долгу, но без юридических гарантий, которые есть у любого заемщика. Именно поэтому регулирование этого рынка стало необходимым шагом. Мы не против сервиса рассрочки, но он должен работать по правилам. Удобство не должно превращаться в ловушку», — пояснил он.

Покупатель на кассе в магазине

Теперь договоры рассрочки обязаны быть прозрачными: график платежей, размер штрафов и порядок взаимодействия с клиентом должны предоставляться до подписания сделки. Власти совместно с Банком России проанализируют изменение структуры рынка после вступления закона в силу и при необходимости скорректируют нормы.

Почему недвижимость в рассрочку — это рискованно

Многие покупатели рассчитывают после окончания рассрочки погасить остаток долга с помощью ипотеки. Однако, как пояснил NEWS.ru доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян, банк может отказать в кредите, если финансовое положение заемщика ухудшится или размер платежа окажется выше ожидаемого. Данные о рассрочке зачастую не передаются в БКИ (бюро кредитных историй), поэтому банк не в состоянии адекватно оценить долговую нагрузку клиента.

Есть и другие существенные минусы покупки жилья в рассрочку. Во-первых, это завышение стоимости квартиры. Некоторые застройщики открыто увеличивают цену при выборе рассрочки, другие — не предоставляют скидок, которые действуют при ипотеке или 100-процентной оплате наличными. В результате переплата может достигать 10–35%.

Фото

Во-вторых, жесткие штрафы за просрочку. В договоре нередко предусмотрены крупные неустойки — иногда до половины суммы долга.

Третий минут — риск расторжения договора. В ряде случаев застройщик вправе расторгнуть сделку с удержанием первоначального взноса, отметил Хачатурян.

Чтобы минимизировать риски, эксперт советует тщательно проверять репутацию застройщика, изучать договор с юристом, реально оценивать свои финансовые возможности и иметь «план Б» на случай непредвиденных обстоятельств. В некоторых случаях ипотека, несмотря на процентную переплату, оказывается более выгодным и безопасным вариантом.

Какие товары выгодно брать в рассрочку

Доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова международный финансовый советник Мария Ермилова в беседе с NEWS.ru выделила категории покупок, для которых рассрочка наиболее оправдана. Среди них:

бытовая техника и электроника. Магазины часто предлагают беспроцентную рассрочку на 6–12 месяцев. Если товар нужен срочно, а накопить сразу не получается — это удобный вариант. Главное — убедиться в отсутствии скрытых комиссий;

мебель. Многие салоны предоставляют рассрочку без переплаты, что особенно актуально при ремонте или переезде, когда расходы и так высоки;

обучение, курсы, абонементы. Образовательные платформы и фитнес-клубы позволяют оплачивать услуги частями, получая доступ сразу, без откладывания развития или заботы о здоровье.

«В рассрочку удобно покупать действительно нужные вещи с коротким сроком выплаты и без скрытых условий. Крупные и долгосрочные покупки (жилье, авто) лучше оформлять через классические кредитные продукты или копить самостоятельно», — резюмировала эксперт.

Фото

Что нежелательно приобретать в рассрочку

Помимо жилья, риски которого уже, к слову, отметили в ЦБ, эксперты не советуют покупать в рассрочку автомобили. По словам Ермиловой, автосалоны часто предлагают рассрочку лишь при условии покупки дополнительных услуг (страховок, дополнительного оборудования), что заметно увеличивает итоговую стоимость. В этом случае автокредит с прозрачными условиями предпочтительнее.

К нежелательным покупкам также относят предметы роскоши и дорогие гаджеты: смартфоны последних моделей, ювелирные украшения, статусные вещи. Такие приобретения часто совершаются импульсивно, а переплата в итоге может оказаться значительной, заключила Ермилова.

