26 марта 2026 в 10:25

В России урегулируют работу сервисов рассрочки

Сенатор Журавлев: с апреля 2026 года введут единые правила оформления рассрочки

В России с 1 апреля 2026 года введут единые правила покупки товаров в рассрочку, заявил в беседе с «Парламентской газетой» вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев. Согласно новым нормам, всех операторов рассрочки включат в реестр Банка России и обяжут бесплатно обслуживать клиентов. Кроме того, власти ограничат срок покупок в долг до шести месяцев. А если сумма сделки превысит 50 тыс. рублей, информацию о ней будут передавать в бюро кредитных историй.

Парадоксальная ситуация: взяв телефон в рассрочку, человек фактически оказывался в долгу, но без юридических гарантий, которые есть у любого заемщика. Именно поэтому регулирование этого рынка стало необходимым шагом. Мы не против сервиса рассрочки. Но он должен работать по правилам. Мы хотим сделать так, чтобы удобство не превращалось в ловушку. Чтобы человек, нажимая «купить в рассрочку», знал: здесь есть порядок, защита и ответственность, — отметил Журавлев.

Сенатор подчеркнул, что нововведения подразумевают прозрачные и понятные договоры рассрочки. Теперь все условия — график платежей, размер штрафов и порядок взаимодействия — должны быть внятно предоставлены клиенту еще до заключения сделки. Он добавил, что после вступления соответствующего закона в силу власти совместно с Банком России проанализируют, как изменится структура рынка, и при необходимости внесут изменения.

Ранее сенатор от КПРФ Айрат Гибатдинов заявил, что многодетные и молодые семьи нуждаются в ипотеке с беспроцентной рассрочкой для облегчения своей финансовой нагрузки. По его словам, этот механизм позитивно отразится на демографической ситуации в России.

