25 марта 2026 в 08:05

В России нашли способ максимально облегчить выплату семейной ипотеки

Сенатор от КПРФ Гибатдинов: многодетным семьям нужна ипотека в рассрочку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Многодетные и молодые семьи нуждаются в ипотеке с беспроцентной рассрочкой для облегчения своей финансовой нагрузки, заявил NEWS.ru сенатор от КПРФ Айрат Гибатдинов. По его словам, этот механизм позитивно отразится на демографической ситуации в России.

На мой взгляд, необходимо рассмотреть внедрение программы продажи квартир многодетным семьям в беспроцентную рассрочку. Благодаря этому им не придется брать на себя лишние расходы. И главное — люди освободятся от страха не потянуть еще одного ребенка. Несмотря на заявления, что вопрос не в деньгах, для молодых родителей это крайне важно. Именно высокая ежемесячная финансовая нагрузка часто становится той причиной, по которой семьи, уже готовые к рождению третьего и последующих детей, в итоге откладывают это решение, — поделился Гибатдинов.

Он пояснил, что, если плата за собственную квартиру станет ниже арендной за съемное жилье, многие люди почувствуют уверенность в будущем и смогут спокойно планировать рождение детей. По словам сенатора, ипотечную программу можно реализовать за счет прямых субсидий государства застройщикам. При этом, добавил Гибатдинов, некоторые из них уже применяют подобные механизмы, но первоначальный взнос и сроки рассрочки могут значительно различаться.

Ранее замминистра финансов Иван Чебесков заявил, что увеличение лимита кредита по семейной ипотеке в полтора раза для покупки квартир от 60 квадратных метров — это лишь один из рассматриваемых вариантов. По словам чиновника, окончательное решение правительство примет после анализа всех предложений.

Максим Кирсанов
Дмитрий Новиков
