«От Человека-паука до Мстителей»: умер автор супергеройских комиксов

Сценарист комиксов Marvel и DC Джерри Конвей умер в возрасте 73 лет

Сценарист комиксов Marvel и DC Джерри Конвей скончался на 74-м году жизни, сообщила пресс-служба Marvel Comics со ссылкой на его семью. Конвей придумал персонажа Карателя и написал культовую историю «Ночь, когда умерла Гвен Стейси».

От Человека-паука до Мстителей, от Железного человека до Капитана Марвел — Джерри Конвей искусно написал почти каждого персонажа во вселенной Marvel, — сказал главный редактор Marvel Comics Си Би Себульски.

Конвей начал карьеру в 16 лет в DC, а в 19 уже писал «Удивительного Человека-паука». Он работал над «Суперменом», «Лигой справедливости» и кроссовером «Супермен против Человека-паука».

Президент Marvel Studios Кевин Файги отметил огромное влияние Конвея на комиксы и кинематограф, включая «Сорвиголову», «Человека-паука» и «Карателя». Сценарист также продюсировал телесериалы и написал два научно-фантастических романа. Он оставил огромное наследие в индустрии комиксов и кино. Его персонажи и сюжеты навсегда останутся в истории поп-культуры.

Ранее сообщалось, что заслуженный артист РСФСР, актер и режиссер Лев Шимелов умер 24 апреля на 97-м году жизни, причины смерти не уточняются. Шимелов известен как актер озвучивания легендарного мультфильма «Пластилиновая ворона». Вместе с Александром Левенбуком он исполнил знаменитую песню «А может, а может…».

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Генпрокурор США озвучил наказание для стрелявшего на ужине с Трампом
Украинский министр вывал на «ковер» израильского посла
От язвы до непобедимых бактерий: чем опасно самолечение. Ликбез от врача
Отмажут за $40 000: ТЦК превратились в реальные ОПГ — кто с ними в доле
Люди погибли при столкновении двух поездов в Индонезии
«Платите, Европа»: Зеленский шокировал западные страны новой выходкой
Силы ПВО сбили «птичек» ВСУ над тремя регионами и одной акваторией России
Когда придут пенсии в мае, кто получит в два раза больше — полный разбор
Суд в Краснодаре «распорядился» 18 млрд рублей бывшего депутата
«От Человека-паука до Мстителей»: умер автор супергеройских комиксов
Дрон ВСУ убил передвигавшегося на самокате жителя Белгородской области
Средства ПВО пресекли атаку украинских БПЛА на Севастополь
В РФПИ объяснили, что точно приведет Евросоюз к закату
Украинских полицейских решили отправить на полигоны после теракта в Киеве
Суд отправил нациста-полицейского на экскурсию в Освенцим
Миронова обвинила экс-мужа в насилии, судится с ним из-за сына: подробности
Власти популярного курорта запретили лежаки на пляжах
Москвичей попросили не выходить на улицу 28 апреля
Белоусов обозначил отношение России к конфликту на Ближнем Востоке
Украинский архитектор попал под прицел ТЦК и умер
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

