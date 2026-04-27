«От Человека-паука до Мстителей»: умер автор супергеройских комиксов Сценарист комиксов Marvel и DC Джерри Конвей умер в возрасте 73 лет

Сценарист комиксов Marvel и DC Джерри Конвей скончался на 74-м году жизни, сообщила пресс-служба Marvel Comics со ссылкой на его семью. Конвей придумал персонажа Карателя и написал культовую историю «Ночь, когда умерла Гвен Стейси».

От Человека-паука до Мстителей, от Железного человека до Капитана Марвел — Джерри Конвей искусно написал почти каждого персонажа во вселенной Marvel, — сказал главный редактор Marvel Comics Си Би Себульски.

Конвей начал карьеру в 16 лет в DC, а в 19 уже писал «Удивительного Человека-паука». Он работал над «Суперменом», «Лигой справедливости» и кроссовером «Супермен против Человека-паука».

Президент Marvel Studios Кевин Файги отметил огромное влияние Конвея на комиксы и кинематограф, включая «Сорвиголову», «Человека-паука» и «Карателя». Сценарист также продюсировал телесериалы и написал два научно-фантастических романа. Он оставил огромное наследие в индустрии комиксов и кино. Его персонажи и сюжеты навсегда останутся в истории поп-культуры.

Ранее сообщалось, что заслуженный артист РСФСР, актер и режиссер Лев Шимелов умер 24 апреля на 97-м году жизни, причины смерти не уточняются. Шимелов известен как актер озвучивания легендарного мультфильма «Пластилиновая ворона». Вместе с Александром Левенбуком он исполнил знаменитую песню «А может, а может…».