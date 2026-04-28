Тяжелый недуг, поддержка СВО, розыск: как живет Олег Газманов

Народный артист России Олег Газманов рассказал о борьбе с тяжелым недугом. Чем болен певец, что известно о его личной жизни и политической позиции?

Что известно о здоровье Газманова

Народный артист России Олег Газманов борется с бессонницей и уже устал от недостатка сна. 74-летний музыкант рассказал, что это длится довольно долго. Особенно тяжело ему во время гастролей, когда сильные эмоции от выступлений не дают расслабиться.

Певец заверил, что перепробовал буквально все существующие средства от бессонницы: от заваривания ромашки до самых экстремальных способов. Однако звезде не помогают ни прогулки, ни физические, ни моральные упражнения.

«Из последних сил все это делаю, чтобы вы понимали. Ради вас», — отметил Газманов в интервью KP.RU.

Кроме того, в сентябре прошлого года Газманов столкнулся с проблемами со здоровьем. Артист оказался в Елизовской районной больнице после выступления на ярмарке «Елизовская осень», сообщили в Telegram-канале медучреждения. Визит состоялся вечером после концерта, где певец выступил перед зрителями.

«Олег Газманов заглянул к тем, кто не смог попасть на вечерний концерт „Елизовская осень — 2025“ из-за дежурства. Спасибо за то, что не забываете тех, кто остается на посту ради нашего здоровья!» — говорится в сообщении больницы.

По информации Telegram-канала Amur Mash, во время выступления артист поранил палец на ноге, травма оказалось незначительной. Однако официального подтверждения этой информации нет. В медучреждении об этом также не упомянули.

Как сложилась личная жизнь Газманова

Олег Газманов был дважды женат. С первой супругой Ириной он прожил с 1975 по 1997 год. В браке родился сын Родион Газманов — он пошел по стопам отца и стал музыкантом, в 2024 году был избран депутатом Московской городской думы.

В 2003 году певец связал свою жизнь с Мариной Муравьевой, бывшей супругой сооснователя МММ Вячеслава Мавроди. В том же году у них родилась дочь Марианна, а позже Газманов усыновил сына Марины — Филиппа.

Что Газманов говорил об СВО

Олег Газманов поддерживает спецоперацию. Певец заявил, что доверяет решениям главы государства, за которого голосовал.

С началом СВО певец начал давать концерты в госпиталях для военных, но спецслужбы запретили ему выступать на передовой.

«Мне нельзя туда ехать. Спецслужбы мне сказали: „Если ты своей жизнью не дорожишь, то подумай о том, что на твой концерт придут не 10 человек и не 100 даже“. И в свете последних вооружений, дронов и прочих моментов нельзя скапливать людей в одном месте в большом количестве», — объяснил он.

Газманов говорил, что лично встречался с участниками боевых действий. Он отправлял им подарки: гитары с автографами. Кроме того, он собирает средства для оказания военной помощи.

Служба безопасности Украины в июле 2025 года объявила Газманова в розыск. В отношении артиста заочно выдвинуты обвинения в посягательстве на территориальную целостность Украины, а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Читайте также:

Нищета, рухнувшая карьера, тоска по России: как живет Алексей Панин

Возвращение на экраны, болезнь сына, Пугачева: как живет Татьяна Абрамова

Обман мошенников, личная жизнь, новые роли: где сейчас актриса Ольга Кузьмина