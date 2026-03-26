Экс-главу новосибирской Росгвардии арестовали за превышение полномочий

Бывший начальник управления Росгвардии по Новосибирской области Василий Шушаков заключен под стражу по обвинению в превышении должностных полномочий, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ. По версии следствия, его действия повлекли тяжкие последствия.

По ходатайству военного следователя СК России суд избрал Шушакову меру пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательств и установление иных лиц, причастных к совершению преступления, — сказано в сообщении.

По данным СК, в 2024 году был заключен многомиллионный контракт на поставку сооружения для учебной стрельбы. Контроль за исполнением договора возлагался на Шушакова.

Следствие установило, что Шушаков организовал оформление фиктивных документов о якобы выполненных работах. На их основании была проведена оплата, хотя условия контракта не были выполнены. Ущерб государству в лице Росгвардии превысил 35 млн рублей.