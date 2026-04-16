16 апреля 2026 в 21:39

Экс-депутата арестовали в Дагестане за крупное мошенничество с COVID-19

В Дагестане расследуют дело о хищении 137 млн рублей при закупках тестов на COVID-19, сообщили в объединенной пресс-службе судов в регионе. По подозрению в причастности к преступлению суд арестовал депутата.

Фигуранта заключили под стражу на два месяца, уточнил источник. Следствие считает, что он участвовал в незаконной схеме присвоения бюджетных средств при закупках.

По версии правоохранителей, махинации проводились с ноября 2021 года по март 2022 года с участием других лиц. В числе фигурантов дела также упоминается бывший советник главы региона.

Ранее в Москве был вынесен приговор бывшему первому заместителю руководителя ФКУ «Центр поддержки» при Минэкономразвития России Андрею Шестакову. Суд признал его виновным в хищении 28 млн рублей, получении взятки и легализации преступных доходов. Шестаков свою вину не признал.

До этого экс-высокопоставленный сотрудник МЧС России Виктор Великодный был приговорен Бийским городским судом Алтайского края к 11 годам лишения свободы за хищение сотен миллионов рублей. Его также лишили специального звания и государственной награды.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
