«Он будет счастлив»: друг Никоненко раскрыл его главное желание в юбилей Кинематографист Егоров заявил, что Никоненко не хватает для счастья победы РФ

Друг Сергея Никоненко кинематографист Федор Егоров сообщил NEWS.ru, что народному артисту РСФСР для абсолютного счастья не хватает «победы России в СВО». Никоненко одним из первых среди деятелей культуры поддержал спецоперацию в 2022 году, напомнил Егоров. 16 апреля актер отметил 85-летие.

У него есть жена, дети, роли, его приглашают на съемки — это большая радость в жизни. Также он будет счастлив, когда Россия выйдет победителем в сложившейся политической ситуации. Он — настоящий гражданин и был одним из первых, кто открыто поддержал страну, — отметил собеседник.

Егоров также рассказал, что Никоненко поздравили с днем рождения многие известные деятели культуры и политики, в том числе президент России Владимир Путин.

Ранее Никоненко объяснил, почему почти не снимался в 90-е. По словам актера, он получал предложения, которые противоречили его моральным ценностям.

Также артист раскритиковал Сергея Безрукова за съемки в сериале «Есенин», назвав сценарий ленты крайне неудачным. При этом он похвалил Безрукова за роль поэта в театральной постановке. Никоненко пояснил, что в спектакле артисту удалось сыграть «трепетного нежного поэта».