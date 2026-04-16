Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
16 апреля 2026 в 21:01

«Он будет счастлив»: друг Никоненко раскрыл его главное желание в юбилей

Кинематографист Егоров заявил, что Никоненко не хватает для счастья победы РФ

Сергей Никоненко Сергей Никоненко Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Друг Сергея Никоненко кинематографист Федор Егоров сообщил NEWS.ru, что народному артисту РСФСР для абсолютного счастья не хватает «победы России в СВО». Никоненко одним из первых среди деятелей культуры поддержал спецоперацию в 2022 году, напомнил Егоров. 16 апреля актер отметил 85-летие.

У него есть жена, дети, роли, его приглашают на съемки — это большая радость в жизни. Также он будет счастлив, когда Россия выйдет победителем в сложившейся политической ситуации. Он — настоящий гражданин и был одним из первых, кто открыто поддержал страну, — отметил собеседник.

Егоров также рассказал, что Никоненко поздравили с днем рождения многие известные деятели культуры и политики, в том числе президент России Владимир Путин.

Ранее Никоненко объяснил, почему почти не снимался в 90-е. По словам актера, он получал предложения, которые противоречили его моральным ценностям.

Также артист раскритиковал Сергея Безрукова за съемки в сериале «Есенин», назвав сценарий ленты крайне неудачным. При этом он похвалил Безрукова за роль поэта в театральной постановке. Никоненко пояснил, что в спектакле артисту удалось сыграть «трепетного нежного поэта».

Культура
Сергей Никоненко
СВО
артисты
Наталия Петренко
Н. Петренко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Чехия вызвала посла России после заявления о беспилотниках
Экс-депутата арестовали в Дагестане за крупное мошенничество с COVID-19
Трамп раскрыл, какой конфликт сейчас в приоритете у США
Раскрыты новые детали о погибшем в Оренбуржье полицейском
В Туапсе уточнили количество поврежденных домов после атаки ВСУ
Суд принял решение по делу главреда Telegram-канала «Сапа»
«Хрюк на елке»: МИД объяснил, почему ЕС не зовут на переговоры по Украине
Молнии поразили четыре самолета в небе над Сочи
«Он будет счастлив»: друг Никоненко раскрыл его главное желание в юбилей
Вакцина от рака в России: цена, кого будут лечить, как получить бесплатно
Меган Маркл заподозрили в беременности
Юрист попал в реанимацию после попыток защитить женщину в Люберцах
«Адская арифметика»: в МИД рассказали, как Киев сорвал пасхальное перемирие
Трамп продлил на год введенный Байденом запрет, касающийся России
«Своих не бросаем»: Лепс направил помощь пострадавшим в Дагестане
Голы Овечкина, рекорды Капризова, снайпер Кучеров: как россияне рвут НХЛ
«Бьют через край»: Захарова указала на противоречия внутри НАТО
«Радиостанция Судного дня» передала два послания с разницей в полчаса
Убившего сына из охотничьего ружья в центре Москвы заключили под стражу
«Моя десятая»: Трамп записал в свой актив перемирие Израиля и Ливана
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Общество

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.