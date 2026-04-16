«Он будет счастлив»: друг Никоненко раскрыл его главное желание в юбилей

Друг Сергея Никоненко кинематографист Федор Егоров сообщил NEWS.ru, что народному артисту РСФСР для абсолютного счастья не хватает «победы России в СВО». Никоненко одним из первых среди деятелей культуры поддержал спецоперацию в 2022 году, напомнил Егоров. 16 апреля актер отметил 85-летие.
У него есть жена, дети, роли, его приглашают на съемки — это большая радость в жизни. Также он будет счастлив, когда Россия выйдет победителем в сложившейся политической ситуации. Он — настоящий гражданин и был одним из первых, кто открыто поддержал страну, — отметил собеседник.
Егоров также рассказал, что Никоненко поздравили с днем рождения многие известные деятели культуры и политики, в том числе президент России Владимир Путин.
Ранее Никоненко объяснил, почему почти не снимался в 90-е. По словам актера, он получал предложения, которые противоречили его моральным ценностям.
Также артист раскритиковал Сергея Безрукова за съемки в сериале «Есенин», назвав сценарий ленты крайне неудачным. При этом он похвалил Безрукова за роль поэта в театральной постановке. Никоненко пояснил, что в спектакле артисту удалось сыграть «трепетного нежного поэта».