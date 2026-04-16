16 апреля 2026 в 16:52

«Мерзкие предложения»: Никоненко объяснил, почему почти не снимался в 90-е

Актер Сергей Никоненко отказывался сниматься в 90-е из-за мерзких предложений

Сергей Никоненко Сергей Никоненко Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Отмечающий 16 апреля 85-летие народный артист РСФСР Сергей Никоненко объяснил NEWS.ru, почему в 90-е годы часто отказывался от съемок в кино. По его словам, он получал предложения, которые противоречили его моральным ценностям.

В 90-е приходилось отказываться от съемок. Поступали неприемлемые, безнравственные, мерзкие предложения, — признался актер.

Сегодня есть интересные предложения о киносъемках, но не так часто, как хотелось бы, поделился актер. Собеседник предположил, что виной тому возраст: режиссерам интереснее молодые лица. При этом Никоненко продолжает активно играть в театре.

Мне не тяжело сниматься. У меня 90 спектаклей в год, и ничего, держусь. Сейчас мне поступает не так много предложений, оно и понятно: возрастных ролей становится все меньше. Режиссеров интересуют молодые персонажи, и это правильно, — пояснил народный артист.

Ранее Сергей Никоненко назвал трагедию дочери Андрея Кончаловского расплатой за грехи. Актер заявил, что режиссер зря рассказал публике о своих многочисленных романах, тем самым, по его мнению, подставив экс-возлюбленных.

Также Никоненко раскритиковал Сергея Безрукова за съемки в сериале «Есенин» из-за неудачного сценария. При этом он похвалил театральную роботу коллеги, сумевшего сыграть «трепетного нежного поэта».

