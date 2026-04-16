Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
16 апреля 2026 в 21:01

Молнии поразили четыре самолета в небе над Сочи

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Четыре пассажирских самолета получили удары молний в районе Сочи утром 15 апреля, сообщает Telegram-канал «Авиаторщина». Во всех случаях воздушные суда благополучно завершили полет, никто из находившихся на борту не пострадал.

В сообщении говорится, что первым около 07:00 пострадал лайнер, следовавший из Перми. Разряд пробил в корпусе шесть отверстий и повредил носовой обтекатель, однако командир принял решение садиться в аэропорту назначения.

Спустя час, как отмечается в канале, электрические разряды практически одновременно поразили еще два борта на высоте 1830 метров: заходивший на посадку Airbus A320 рейса SU-1110 из Шереметьево и взлетавший в Челябинск Boeing 738 рейса DP-323. У последнего при осмотре в аэропорту Баландино обнаружили повреждение стекателя атмосферного электричества.

Четвертым пострадавшим, по информации источника, стал Airbus A320 авиакомпании Uzbekistan Airways, прибывавший из Ташкента. Экипаж доложил диспетчерам о попадании молнии на высоте 762 метров уже после приземления, в 08:30.

Ранее судебные приставы взыскали с авиакомпании «Россия» почти 100 тыс. рублей в пользу петербуржца. Мужчина получил компенсацию морального и материального вреда после гибели своей кошки во время перелета.

Регионы
Сочи
самолеты
молнии
Молнии поразили четыре самолета в небе над Сочи
Самое популярное
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

Общество

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.