Молнии поразили четыре самолета в небе над Сочи

Четыре пассажирских самолета получили удары молний в районе Сочи утром 15 апреля, сообщает Telegram-канал «Авиаторщина». Во всех случаях воздушные суда благополучно завершили полет, никто из находившихся на борту не пострадал.

В сообщении говорится, что первым около 07:00 пострадал лайнер, следовавший из Перми. Разряд пробил в корпусе шесть отверстий и повредил носовой обтекатель, однако командир принял решение садиться в аэропорту назначения.

Спустя час, как отмечается в канале, электрические разряды практически одновременно поразили еще два борта на высоте 1830 метров: заходивший на посадку Airbus A320 рейса SU-1110 из Шереметьево и взлетавший в Челябинск Boeing 738 рейса DP-323. У последнего при осмотре в аэропорту Баландино обнаружили повреждение стекателя атмосферного электричества.

Четвертым пострадавшим, по информации источника, стал Airbus A320 авиакомпании Uzbekistan Airways, прибывавший из Ташкента. Экипаж доложил диспетчерам о попадании молнии на высоте 762 метров уже после приземления, в 08:30.

