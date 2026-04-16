Стала известна причина поножовщины в Люберцах Mash: резня в супермаркете в Люберцах случилась из-за отказа покинуть квартиру

В Люберцах причиной конфликта вокруг квартиры стал отказ бывшего собственника покинуть жилье после его продажи, передает Telegram-канал Mash. Новые хозяева несколько раз приходили к бывшему жильцу с требованием освободить квартиру.

Во время очередной встречи произошла ссора, которая переросла в нападение и привела к гибели женщины. Расследование дела находится под контролем прокуратуры Московской области.

Также появилась информация, что юрист-очевидец, который пытался защитить женщину от нападения в Люберцах, попал в реанимацию. По информации источника, они пострадали от незнакомца с ножом.

Кроме того, суд заключил под стражу 19-летнего соучастника разбойного нападения на Строгинском бульваре в Москве. По предварительным сведениям, он выполнял роль курьера. В ходе допроса обвиняемый частично признал вину. Следователи считают, что тот отдал часть украденного имущества другим соучастникам преступления.