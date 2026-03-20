Генерал-майор Росгвардии получил 12 лет колонии за взятки

Бывшего руководителя департамента техники и вооружения Росгвардии генерал-майора Константина Рябых приговорили к 12 годам колонии, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала суда. Рябых проходит по делу о взятке в размере 15 млн рублей. Генерал-майора также оштрафовали и лишили воинского звания.

Признать Константина Рябых виновным в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и назначить ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также назначить штраф в размере 34 млн рублей. Лишить Рябых воинского звания генерал-майора и обратить имущество в доход государства в размере более 40 млн рублей, — сказал судья.

В ноябре прошлого года Рябых не признал вину в получении взятки на сумму 17 млн рублей. Следственные органы утверждают, что офицер получил незаконное вознаграждение за содействие в организации поставок беспилотных летательных аппаратов и систем радиоэлектронной борьбы «Выжигатель».