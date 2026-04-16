Мессенджер Telegram снова «ожил»

Мессенджер Telegram начал работать без подключения прокси и VPN, удостоверился корреспондент NEWS.ru. Сообщения о том, что платформа более стабильна на системе Android, начали появляться от людей из Москвы, Московской и Тульской областей.

При этом пользователи Apple не замечают подобных изменений. Также неизвестны причины, по которым мессенджер снова продемонстрировал стабильную работу.

Днем ранее в России сообщали о массовом сбое мессенджера. Множество жалоб на Telegram фиксировались на мониторинговых ресурсах ежедневно. Россияне сообщали, что не могут отправить сообщения, как в формате текста, так и медиа. Кроме того, пользователям не удается открыть содержимое чатов и каналов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также объяснял, что Telegram должен выполнить положения законодательства страны, чтобы избежать полной блокировки.

При этом предприниматель и основатель IT-компании Tiqum Юрий Гизатуллин считает, что полная блокировка Telegram в стране технологически невозможна. Он отметил, что сервис вышел за рамки мессенджера и уже стал полноценной цифровой инфраструктурой.