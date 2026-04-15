Почему не работает Telegram сегодня, 15 апреля: сбои, полная блокировка

Сегодня, 15 апреля, в России наблюдается массовый сбой в работе Telegram. Что об этом известно, в чем причина, почему происходит замедление, ожидается ли полная блокировка Telegram?

Где не работает Telegram 15 апреля

Множество жалоб на Telegram от российских пользователей фиксируется на мониторинговых ресурсах ежедневно. Согласно обращениям, через мессенджер не отправляются текстовые и голосовые сообщения, не загружаются фото и видео, не отображается содержимое чатов и каналов, не работают звонки. Проблемы встречаются на любых устройствах, в отдельном приложении и веб-версии Telegram.

На «Сбой.рф» на момент публикации насчитывается более 200 жалоб за сутки. Сообщения поступают из Москвы — 31%, Санкт-Петербурга — 8%, Краснодарского края — 7%, Московской области — 6%, Иркутской, Ростовской, Свердловской областей — по 5%, Новосибирской области, Башкирии, Самарской области — по 4%, Волгоградской, Калининградской областей, Татарстана — по 3%, Омской области, Удмуртии, Алтая, Хабаровского края, Ханты-Мансийского АО, Бурятии, Пензенской области — по 2%.

Почему не работает Telegram 15 апреля, замедление

Роскомнадзор в начале февраля сообщил, что принимает меры в отношении Telegram. Решение объясняется отказом мессенджера соблюдать требования российского законодательства; в случае дальнейших нарушений ограничения будут усилены, отметил регулятор.

Глава IT-комитета Госдумы Сергей Боярский заявил, что Telegram намеренно не следует российским законам — администрация годами не выполняет требования в части удаления запрещенной информации, локализации персональных данных, подчеркнул парламентарий.

Ожидается ли полная блокировка Telegram в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что Telegram должен выполнить положения российского законодательства и «быть в гибком контакте» с властями, чтобы избежать блокировки.

«Выполнить положения законодательства Российской Федерации <...> и найти вариант для решения этих проблем, которые стоят», — высказался он РИА Новости.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин допустил возможное закрытие Telegram к сентябрю 2026 года, когда в стране пройдут выборы в Госдуму. По его мнению, блокировка может быть проведена «по системе YouTube».

При этом предприниматель и основатель IT-компании Tiqum Юрий Гизатуллин считает, что полная блокировка Telegram в РФ технологически невозможна. Он подчеркнул, что сервис вышел за рамки мессенджера и превратился в полноценную цифровую инфраструктуру.

