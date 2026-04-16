«Страшнее только Вьетнам»: почему потери в Иране до ужаса пугают США

Промежуточные результаты кампании США на Ближнем Востоке выглядят неутешительно. По подсчетам СМИ, американские войска лишились десятков единиц авиатехники, включая и уникальные образцы — например, самолет-радар E-3 Sentry за $700 млн. Политический обозреватель Александр Чаусов в колонке для NEWS.ru рассказал, насколько существенен ущерб Штатов в этой войне и почему она может создать реальную угрозу для власти президента страны Дональда Трампа.

Какие потери США понесли в Иране

В конфликте США и Ирана наступило относительное затишье, поэтому самое время подвести промежуточные итоги противостояния. Поскольку для американских ВС кампания носит преимущественно воздушный и морской характер, то и потери считаются в основном в авиации и кораблях.

Стоит отметить, что достоверных цифр нет — данные от одного источника к другому расходятся. Так, канал CNN в начале апреля сообщал, что ВС США с начала конфликта лишились как минимум семи пилотируемых самолетов и 16 беспилотников MQ-9 Reaper непосредственно в боях, а также сами уничтожили два своих транспортных судна, чтобы их не захватили иранские военные.

По версии The War Zone, по состоянию на 12 апреля среди потерь США числились 39 уничтоженных и еще как минимум 10 поврежденных единиц авиатехники. При этом 60% из них — все те же «элитные» американские БПЛА.

Тут важно понимать, что MQ-9 Reaper не имеет ничего общего с дешевыми дронами, собранными на коленке из китайского пластика за пару сотен долларов. Во-первых, стоимость одного такого аппарата составляет около $56 млн. Для сравнения: истребитель F-35 стоит $82,5 млн — то есть не сильно дороже. Во-вторых, по данным на 2024 год, на вооружении армии США было всего около 300 этих БПЛА. Если данные The War Zone верны, то американцы всего за полтора месяца боевых действий потеряли 8% парка сверхсовременных дронов.

Об уничтожении самолета-радара E-3 Sentry, которых, по разным данным, у Штатов то ли 27, то ли 16, не написал в свое время только ленивый. Это уникальное технологическое решение стоимостью более $700 млн должно было обнаруживать потенциально опасные объекты вокруг себя в радиусе до 650 км. Кто же знал, что садиться ему придется на военной базе, где его и накрыли иранские ракеты?

Кстати, и в базах Штаты тоже потеряли. Повреждения в той или иной степени получили до 19 военных объектов американцев на Ближнем Востоке. Попутно Иран снес еще и стационарный радар AN/FPS-132 в Катаре. Теперь у США их осталось три: по одному в Калифорнии и на Аляске, третий — в Гренландии. Восстановление комплекса за $1,1 млрд потребует от шести до восьми лет спокойной работы. Но что-то подсказывает, что Тегеран таких условий американцам не предоставит.

В копилку потерь можно добавить уничтоженные радары THAAD в Иордании и ОАЭ, которые в теории должны обнаруживать гиперзвуковые ракеты на ранних подступах, а также поврежденные авианосцы «Авраам Линкольн» и «Джеральд Р. Форд». В распоряжении Вашингтона лишь 10 таких судов — выходит, 20% из них были выведены из строя.

Шок, трепет, живые и мертвые

Все эти цифры на первый взгляд могут показаться несущественными и вызывают вопрос: почему они так напрягают Вашингтон? Даже если посмотреть на общие расходы США на эту кампанию в размере $52 млрд, яснее не становится: у страны госдолг в несколько десятков триллионов, а тут какие-то миллиарды, которые она «допечатает и не заметит».

Но дело не в деньгах. Просто в американском сознании эта картина потерь совсем не укладывается. С одной стороны — сверхсовременные и по умолчанию лучшие в мире американские образцы военных технологий. С другой — какие-то «бородатые варвары» из-за бархана. Кто тут должен одержать чистую победу без единой капли крови? Конечно, США. Но реальность показывает обратное: «варвары» регулярно и систематически отправляют сверхдорогую американскую технику в утиль.

Еще один важный вопрос, который стараются не поднимать даже самые «антитрамповские» СМИ: потери США в живой силе. Вашингтон официально заявляет о 13 погибших, Иран — о 800 ликвидированных американских военнослужащих. Предположим, что истина посередине и реальное количество убитых где-то в районе 300–400 человек. Много это или мало?

За 10 лет в Афганистане армия США потеряла порядка 2400 человек убитыми, среди которых были как военные, так и гражданский персонал — в среднем по 240 в год. Кампания в Ираке с 2003 по 2011 год унесла жизни 4431 американского специалиста — в среднем по 553 человека в год. Получается, что всего за месяц с небольшим в Иране Штаты могли потерять примерно столько же, сколько за целые годы в своих предыдущих, самых длительных и тяжелых кампаниях на Ближнем Востоке. Для американских обывателей, политиков и экспертов страшнее был только Вьетнам.

Иран, судя по этим цифрам, может стать для США еще одной позорной страницей в военной истории, и американцы этого очень не хотят. Поэтому их потери в нынешней войне стоит измерять не в деньгах и даже не в единицах военной техники, а в степени шока и трепета, которые уже испытывает американский электорат.

Если кампания против Ирана продолжится, то рост подобных настроений создаст волну, которая вынесет нынешнего главу Белого дома и его окружение из большой американской политики ногами вперед.

