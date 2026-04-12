Раскрыто число самолетов США, потерянных в войне с Ираном The War Zone: США потеряли 39 самолетов за время войны с Ираном

Американская сторона выполнила свыше 13 тыс. боевых вылетов в рамках кампании «Эпическая ярость» на Ближнем Востоке, лишившись за этот период 39 единиц авиатехники, пишет The War Zone. По информации источника, еще 10 машин получили повреждения. При этом итоговые цифры могут быть больше, поскольку данные подтверждаются только по открытым источникам.

Уточняется, что самые серьезные потери понес парк беспилотных аппаратов — на их долю выпало более 60% от общего числа уничтоженных единиц. Согласно данным журналиста Джима Лапорты и телеканала CBS, американские военные недосчитались до 24 дронов модели MQ-9 Reaper. В ходе воздушных столкновений были сбиты пять пилотируемых машин: четыре истребителя F-15E Strike Eagle и один штурмовик A-10 Warthog.

Новейший истребитель F-35A получил повреждения в небе над Ираном, но экипаж сумел посадить его в аварийном режиме. При этом каждая пятая потеря спровоцирована огнем по своим либо намеренным уничтожением техники во избежание ее попадания в чужие руки. В числе наиболее тяжелых утрат называется полный вывод из строя самолета радиолокационной разведки E-3G Sentry.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил NEWS.ru, что ВВС США несут серьезные потери в Иране из-за применения авиабомб. По его словам, американские пилоты вынуждены входить в иранское воздушное пространство из-за дефицита высокоточных боеприпасов.