06 апреля 2026 в 10:55

Названа вероятная причина больших потерь ВВС США в Иране

Политолог Дудаков связал большие потери ВВС США в Иране с применением авиабомб

Истребитель F-15 Истребитель F-15 Фото: Shutterstock/FOTODOM
ВВС Соединенных Штатов несут серьезные потери в Иране из-за применения авиабомб, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. Так он прокомментировал сообщение, что в ходе конфликта с Тегераном Вашингтон потерял семь пилотируемых самолетов. По его словам, из-за дефицита высокоточных боеприпасов американские пилоты вынуждены входить в иранское воздушное пространство.

Что касается военной стратегии, то американцы сейчас оказались в тупике. Они даже сами признают, что у них уже нет очевидных целей, по которым они могли бы наносить удары на территории Ирана. Вся основная военная инфраструктура находится под землей, то есть до нее США не достать. Плюс уже проявляется истощение запасов высокоточных вооружений. Как раз прошлой ночью появилась информация, что Штаты истратили почти 2 тыс. высокоточных ракет JASSM. А всего их 2,3 тыс. в арсенале Пентагона. Сейчас американцам приходится переходить на использование авиабомб JDAM и GBU. Но это, конечно, рискованно, потому что самолетам приходится входить в воздушное пространство Ирана, чтобы наносить удары, — пояснил Дудаков.

Он подчеркнул, что Иран успешно противостоит американским самолетам, и Пентагон все чаще сталкивается с потерями. По словам военного эксперта, иранцы начали точнее поражать американские и израильские военные объекты, включая цели на израильской территории, и это свидетельствует об истощении ракет для систем ПВО.

Ранее представитель центрального штаба иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари сообщил, что Вооруженные силы Ирана сбили второй американский транспортный самолет С-130 Hercules. По его словам, воздушное судно участвовало в операции по спасению второго пилота сбитого ранее истребителя F-15E.

Максим Кирсанов
Софья Якимова
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
