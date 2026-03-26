Кардиолог рассказала, какие вредные привычки россиян приводят к диабету

Сахарный диабет второго типа — это «болезнь среды», а не просто проблема питания, сообщила NEWS.ru врач-кардиолог Мария Чайковская. По ее словам, весь современный уклад жизни способствует развитию болезни. Она уточнила, что сейчас люди часто испытывают хронический стресс, потребляют много ультрапереработанной пищи и мало двигаются.

Диабет выглядит не просто как проблема питания, а как болезнь среды. Его «подпитывает» не один продукт, а весь современный уклад жизни: хронический стресс, избыток ультрапереработанной пищи, малоподвижность, лишний вес, особенно в области живота, отсутствие нормального сна и нарушение циркадного ритма, — сообщила Чайковская.

Поэтому, по ее словам, нужно не искать одну «виноватую» еду, а постепенно менять всю систему привычек. Врач посоветовала исключить из рациона сладкие напитки, чаще есть простую домашнюю еду и больше ходить пешком.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко сообщил, что для профилактики ожирения и диабета нужно придерживаться конкретного режима питания. Он, по его словам, включает в себя четыре приема пищи: завтрак, обед, полдник и ужин. При этом нужно исключить хаотичные приемы пищи и строго систематизировать этот процесс, посоветовал он.