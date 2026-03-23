23 марта 2026 в 13:29

Онищенко дал важный совет для профилактики ожирения и диабета

Для профилактики ожирения и диабета нужно придерживаться конкретного режима питания, заявил академик РАН Геннадий Онищенко. Он включает в себя четыре приема пищи: завтрак, обед, полдник и ужин, передает корреспондент NEWS.ru.

Поэтому режим питания: позавтракали, пообедали, пополдничали и поужинали. А <...> есть где попало, когда человек просто ест, не соблюдая никаких режимов, организм не готов, — сказал Онищенко.

Академик подчеркнул, что режим питания очень важен для подрастающего организма. Он отметил, что детям и взрослым нужно питаться каждые пять часов. Онищенко также указал, что число людей с избыточным весом быстро нарастает, и добавил, что на эту ситуацию влияет популярность фаст-фуда.

Ранее сообщалось, что диагноз «абдоминальное ожирение» ставится мужчине при окружности живота 94 сантиметра. Журналисты отметили, что эта информация следует из методических рекомендаций по диспансеризации мужчин и женщин репродуктивного возраста. Окружность живота измеряют сантиметровой лентой в положении стоя, которую накладывают на уровне пупка.

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Семья и жизнь

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

