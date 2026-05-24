Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 мая 2026 в 19:47

Ожирение граждан обходится одной стране Европы в €7 млрд ежегодно

Helsingin Sanomat: Финляндия тратит на граждан с лишним весом €7 млрд ежегодно

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Растущее число граждан, страдающих от лишнего веса, наносит колоссальный экономический ущерб финскому государственному бюджету, передает издание Helsingin Sanomat. Согласно экспертным оценкам профессора Пертти Мустаджоки, общие годовые затраты страны из-за избыточной массы тела жителей уже превысили планку в €7 млрд (577 млрд рублей).

Основной удар приходится на национальную систему здравоохранения, которая вынуждена выделять огромные средства на терапию сопутствующих диагнозов: дистрофии печени, диабета II типа, нарушений сна, инсультов и онкологии. Дополнительным фактором роста бюджетных расходов стало повсеместное внедрение новых высокоэффективных, но при этом крайне дорогостоящих медицинских препаратов для похудения.

Помимо прямых затрат на медицину, ожирение провоцирует серьезные косвенные потери для всей национальной экономики. Из-за проблем со здоровьем у работников падает производительность труда, а предприятия несут убытки из-за постоянных больничных и досрочных выходов на пенсию.

Ранее Министерство финансов Финляндии представило проект бюджета, в котором прогнозируемый дефицит достиг масштабов, удививших даже главу ведомства Риикку Пурра. По оценке Минфина, средний ежегодный дефицит госбюджета в 2027–2030 годах составит €14,9 млрд (1 трлн рублей).

Европа
Финляндия
ожирение
здравоохранение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Отец облитой кислотой девушки рассказал о темном прошлом экс-военного
В Германии признали зависимость от энергоносителей России
Двое детей, мнение об СВО, театр: как живет актер Павел Савинков
Названы три типа дронов, атаковавших Старобельск
Брэд Питт отказался жениться на возлюбленной из-за Джоли
«Разжечь войну против России»: во Франции обвинили ЕС в нагнетании истерии
Возмездие «Орешником», Рада запаниковала, майский снег в РФ: что дальше
Россиянки стали реже называть сыновей популярным мужским именем
Нетаньяху назвал условие для окончательного соглашения с Ираном
Роскомнадзор ответил на слухи об ограничении DeepSeek
Более 20 человек на Филиппинах оказались погребены под руинами
Ожирение граждан обходится одной стране Европы в €7 млрд ежегодно
Российские силовики пролили свет на смерть мобилизованного украинца в ТЦК
Ветеринары достали из приютской собаки золотую цепочку 750-й пробы
Труп «сидел» на скамейке станции буккроссинга в центре Екатеринбурга
Легкая прохлада до +11 и интенсивные ливни: погода в Москве в начале лета
Между министром обороны Украины и главкомом ВСУ вспыхнул конфликт
Россия поставила армян перед выбором
Стубб раскрыл условие открытия границы Финляндии с Россией
Израиль заявил об «ударе возмездия» по снайперу ХАМАС в Газе
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.