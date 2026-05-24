Ожирение граждан обходится одной стране Европы в €7 млрд ежегодно Helsingin Sanomat: Финляндия тратит на граждан с лишним весом €7 млрд ежегодно

Растущее число граждан, страдающих от лишнего веса, наносит колоссальный экономический ущерб финскому государственному бюджету, передает издание Helsingin Sanomat. Согласно экспертным оценкам профессора Пертти Мустаджоки, общие годовые затраты страны из-за избыточной массы тела жителей уже превысили планку в €7 млрд (577 млрд рублей).

Основной удар приходится на национальную систему здравоохранения, которая вынуждена выделять огромные средства на терапию сопутствующих диагнозов: дистрофии печени, диабета II типа, нарушений сна, инсультов и онкологии. Дополнительным фактором роста бюджетных расходов стало повсеместное внедрение новых высокоэффективных, но при этом крайне дорогостоящих медицинских препаратов для похудения.

Помимо прямых затрат на медицину, ожирение провоцирует серьезные косвенные потери для всей национальной экономики. Из-за проблем со здоровьем у работников падает производительность труда, а предприятия несут убытки из-за постоянных больничных и досрочных выходов на пенсию.

Ранее Министерство финансов Финляндии представило проект бюджета, в котором прогнозируемый дефицит достиг масштабов, удививших даже главу ведомства Риикку Пурра. По оценке Минфина, средний ежегодный дефицит госбюджета в 2027–2030 годах составит €14,9 млрд (1 трлн рублей).