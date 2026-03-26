Потанин сравнил экономику России с деревом

Российская экономика подобна дубу во время грозы, заявил президент компании «Норникель» Владимир Потанин в кулуарах съезда РСПП. По его словам, ветви дерева сгибаются на ветру, но само оно стоит стабильно.

Экономика России — как дуб в поле во время грозы. Гроза гремит, ветер дует, ветви дуба колышутся, а сам он стоит стабильно, — заявил он.

Ранее сообщалось, что Потанин попросил Арбитражный суд Москвы запретить экс-супруге, претендующей на его активы, продолжать судебное разбирательство с ним в Высоком суде Лондона. По его словам, миллиардер опасается, что английский суд пересмотрит решение Верховного суда РФ, вынесенное еще в 2018 году.

Состояние Потанина с начала года достигло $29,9 млрд (почти 2,3 трлн рублей). Вторую строчку рейтинга самых богатых российских предпринимателей занял основной бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов, который нарастил капитал до $27,5 млрд (более 2 трлн рублей).

До этого Потанин заявил, что Россия перестала быть «мировой бензоколонкой». По его словам, об этом говорит тот факт, что курс рубля сейчас «отвязался» от цены на нефть.