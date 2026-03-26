Для задержанного в Польше российского археолога добились права на переписку

Российский археолог Александр Бутягин, содержащийся под арестом в Польше, получил возможность вести переписку, сообщили его близкие в соцсетях. По словам родственников ученого, сотрудникам консульства удалось наладить с ним почтовую связь.

Сотрудникам консульства наконец удалось наладить с Александром почтовую переписку, и теперь ему можно отправлять письма. Письма в СИЗО должны направляться по почте, в определенном формате и с приложенным переводом на польский язык. Там письма проходят цензуру, после чего администрация СИЗО передает их Александру, — сказано в сообщении.

Родственники уже опубликовали отрывки из первых писем Бутягина. В них он сообщает, что здоров, но не может полноценно работать, а также жалуется на серьезные трудности со связью.

Ранее Окружной суд Варшавы принял решение об экстрадиции российского ученого на Украину. Бутягина задержали в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Киева. Причиной для ареста стало проведение якобы незаконной археологической деятельности на территории Крыма.