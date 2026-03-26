26 марта 2026 в 17:30

Названа средняя цена нового отечественного автомобиля

«Авито Авто»: средний чек на новые российские автомобили составил 2 млн рублей

Средняя цена нового отечественного автомобиля в первые два месяца 2026 года достигла 2 млн рублей, следует из данных платформы «Авито Авто», предоставленных NEWS.ru. Аналитики отметили, что ценовая картина на рынке остается разнородной: на фоне удорожания некоторых моделей отдельные позиции, напротив, заметно подешевели.

Средняя цена нового отечественного автомобиля составила 2 млн рублей. При этом средняя стоимость самой популярной модели — LADA Granta — составила 1,1 млн рублей, — говорится в исследовании «Авито Авто».

Немного дороже обходится покупателям LADA Niva Legend — 1,2 млн рублей. Средний ценовой сегмент представлен LADA Niva Travel, которую в среднем продают за 1,5 млн рублей. Автомобили бренда TENET, который эксперты называют одним из драйверов роста интереса к отечественному автопрому, располагаются дороже: седан TENET T4 оценивается в 2,3 млн рублей, а модель T7 — в 2,9 млн рублей.

Наибольшую динамику в сторону снижения цены показал электромобиль Evolute i-JOY. За год эта модель подешевела на 21,1%, и теперь ее средняя стоимость составляет 3 млн рублей.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля 2026 года в России вступают в силу новые правила расчета утилизационного сбора для автомобилей, ввозимых из стран ЕАЭС. Как пояснил автоэксперт Максим Агаджанов, для потребителей нововведения обернутся заметным ростом цен на легковой транспорт, который в среднем составит от 10% до 20%.

Наталья Петрова
Н. Петрова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Очень уважаемые люди»: в России заметили спрос на стационарные телефоны
В «Газпром нефти» нашли способ не допустить «вымывания» бензина из России
Полянский указал на негативные последствия милитаризации Европы
В США призвали возобновить ядерные испытания
Полянский объяснил роль Украины в милитаризации Европы
Экс-главу новосибирской Росгвардии арестовали за превышение полномочий
Дипломат раскрыл, почему ЕС рвутся к участию в переговорах по Украине
Пропавшая в Ленобласти школьница нашлась в наркопритоне
В Кремле выдвинули одно требование по Ближнему Востоку
США решили снять санкции против Минфина и двух банков Белоруссии
Названа средняя цена нового отечественного автомобиля
Поддержка Вашингтоном Орбана очертила новую линию раскола в НАТО
Иран пронзил «жизненно важные» центры Израиля
В ЛНР возбудили уголовное дело после ДТП с въехавшим в дом автобусом
В посольстве России объяснили важность визита депутатов Госдумы в США
Экономист ответил, как снижение ключевой ставки повлияет на россиян
В Севастополе раскрыли порядок выплат компенсаций после взрыва в жилом доме
Потанин сравнил экономику России с деревом
В МИД Египта объяснили свою роль в урегулировании на Ближнем Востоке
«Самая большая ошибка»: США предупредили об опасности наступления на Иран
Дальше
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России

