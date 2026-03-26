Названа средняя цена нового отечественного автомобиля

Средняя цена нового отечественного автомобиля в первые два месяца 2026 года достигла 2 млн рублей, следует из данных платформы «Авито Авто», предоставленных NEWS.ru. Аналитики отметили, что ценовая картина на рынке остается разнородной: на фоне удорожания некоторых моделей отдельные позиции, напротив, заметно подешевели.

Средняя цена нового отечественного автомобиля составила 2 млн рублей. При этом средняя стоимость самой популярной модели — LADA Granta — составила 1,1 млн рублей, — говорится в исследовании «Авито Авто».

Немного дороже обходится покупателям LADA Niva Legend — 1,2 млн рублей. Средний ценовой сегмент представлен LADA Niva Travel, которую в среднем продают за 1,5 млн рублей. Автомобили бренда TENET, который эксперты называют одним из драйверов роста интереса к отечественному автопрому, располагаются дороже: седан TENET T4 оценивается в 2,3 млн рублей, а модель T7 — в 2,9 млн рублей.

Наибольшую динамику в сторону снижения цены показал электромобиль Evolute i-JOY. За год эта модель подешевела на 21,1%, и теперь ее средняя стоимость составляет 3 млн рублей.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля 2026 года в России вступают в силу новые правила расчета утилизационного сбора для автомобилей, ввозимых из стран ЕАЭС. Как пояснил автоэксперт Максим Агаджанов, для потребителей нововведения обернутся заметным ростом цен на легковой транспорт, который в среднем составит от 10% до 20%.