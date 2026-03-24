24 марта 2026 в 09:19

Популярные у россиян иномарки подорожают после 1 апреля

Эксперт Агаджанов заявил о росте цен на иномарки до 20% из-за новых норм ввоза

С 1 апреля 2026 года в России вступают в силу новые правила расчета утилизационного сбора для автомобилей, ввозимых из стран ЕАЭС, пояснил в беседе с «Российской газетой» автоэксперт Максим Агаджанов. Для потребителей нововведения обернутся заметным ростом цен на легковой транспорт, который в среднем составит от 10% до 20%.

Новый механизм проще и жестче, так как правила одинаковы для всех, — подчеркнул Агаджанов.

Для всех категорий импортеров будет применяться единая формула, учитывающая разницу в налогах страны первого ввоза. Единственное исключение в обновленных правилах сделано только для тех транспортных средств, которые были произведены непосредственно на территории государств Евразийского экономического союза.

По прогнозу Агаджанова, наиболее ощутимо подорожают модели таких марок, как Volkswagen, Kia и Hyundai, ранее ввозившиеся по «серым» схемам. Эксперт отметил, что оперативно пополнить запасы этих машин до вступления закона в силу дилеры уже не успеют, что может вызвать краткосрочный ажиотаж.

При этом для частных лиц сохранится льготный коэффициент утильсбора, если мощность ввозимого автомобиля не превышает 160 л. с. Однако расчет конечной стоимости в обоих случаях теперь будет привязан к рыночным показателям, что исключит необоснованные скидки.

Ранее сообщалось, что власти Казахстана планируют зеркально повысить утильсбор на автомобили, ввозимые из России. В случае принятия инициативы размер платежа для российских машин может вырасти в десятки раз.

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

