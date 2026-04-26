В России резко подскочил спрос на ретроавтомобили

Россияне начали массово скупать 30-летние Mercedes, BMW и Porsche из Европы, поскольку за них не требуется платить утилизационный сбор, передает Telegram-канал SHOT. По его информации, весной спрос на ретроавтомобили вырос в полтора раза, а их стоимость со временем только увеличивается.

Лидером среди таких машин стали Mercedes-Benz E500 W124 и седан W126, цена ввоза которых составляет от 5 до 10 млн рублей. На втором месте расположился Porsche 911, популярный у москвичей для летних поездок (от 10 до 30 млн). Замыкают тройку BMW 730 и 750, которые можно приобрести за 5 млн рублей в хорошем состоянии.

