10 апреля 2026 в 11:51

Продажи машин Haima завершились в России

Автомобиль Haima 8S
Продажи машин бренда Haima завершились в России, передает издание «Китайские автомобили». Журналисты отметили, что уже в марте марка не реализовала в стране ни одного автомобиля, в салонах отсутствуют кроссоверы 8S и минивэны 7X.

Тажке известно, что соответствующий раздел на сайте марки уже давно недоступен. В статье констатировали, что китайская компания, основанная в Китае в 80-е годы прошлого века, так и не смогла стать популярной среди российских автомобилистов.

Haima вела свою деятельность в России с 2011 по 2016 год. Вторичный заход на российский рынок компания осуществила в конце 2023 года.

Ранее российский автомобильный бренд Volga анонсировал выпуск новой модели — кроссовера K40. Это будет третья модель в линейке бренда. Старт продаж запланирован на лето 2026 года. Кроссовер K40 призван дополнить уже существующий модельный ряд Volga.

До этого сообщалось, что АвтоВАЗ разрабатывает гибридную версию кроссовера Lada Azimut. Первый образец планируют представить в третьем квартале 2026 года.

