День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 апреля 2026 в 15:35

В Госдуме раскрыли значение телефонного разговора Путина и Трампа

Депутат Афонин: разговор Путина и Трампа приблизит решение сразу двух конфликтов

Фото: Kenny Holston — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа способен продвинуть вперед процесс урегулирования сразу двух конфликтов — украинского и иранского, сказал NEWS.ru депутат Госдумы Юрий Афонин. По его словам, ситуация на Ближнем Востоке вынуждает Штаты прибегать к помощи Москвы в переговорах с Тегераном.

Разговор президентов России и США способен двинуть вперед урегулирование сразу двух конфликтов — и украинского, и иранского. Закономерно, что этот разговор состоялся именно сейчас: Трамп не смог достичь своих целей в Иране с помощью оружия. Теперь он надеется, что Россия поможет ему как-то договориться с иранским руководством, — сказал Афонин.

Он отметил, что урегулирование конфликтов необходимо Трампу, чтобы продемонстрировать американской нации успехи его администрации. И в этом смысле добиться прогресса по Украине может быть даже легче, чем по Ирану, подчеркнул парламентарий.

Подойдет урегулирование украинского конфликта, ведь он не раз обещал это сделать. Россия же давно заявила о своем стремлении к миру, нам просто пришлось подождать два месяца, пока у Трампа появится острое желание переключиться с ближневосточных дел на что-то другое, — отметил Афонин.

Ранее Путин в телефонном разговоре с американским коллегой заявил о недопустимости и крайней опасности проведения наземной операции на иранской территории. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Москва обратила внимание на необходимость поиска политико-дипломатических путей урегулирования.

Власть
Россия
Владимир Путин
Дональд Трамп
Госдума
Павел Воробьев
П. Воробьев
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Перемирие на 9 Мая, США дали $400 млн: новости СВО на вечер 30 апреля
Россиянка пырнула знакомого ножом из-за спора о составе куртки
Фигуранты дела «Роснано» отвергли обвинения в злоупотреблениях
Новак объяснил перенос потоков нефти Казахстана с «Дружбы»
Лисовец назвал три вещи, которые должны быть в гардеробе модника
Новак объяснил причины изменений работы трубопровода «Дружба»
Кабмин обязал нефтяные компании удерживать цены на бензин в 2026 году
Американист ответил, почему США разморозили $400 млн для Украины
Новак допустил рост цен на нефть из-за ситуации на Ближнем Востоке
Трамп назвал канцлера Германии полностью неэффективным из-за Украины
Встреча с Зеленским, операция, уход из театров: как живет Федор Добронравов
«Будет тяжело»: Масалитин оценил шансы ЦСКА в матче РПЛ с «Зенитом»
В Госдуме попросили не снижать нештрафуемый порог скорости в России
Новак подсчитал убытки от войны США в Иране
В Херсоне прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
Появилась неожиданная версия исчезновения Усольцевых
Два российских ведомства готовятся к соглашению с нефтяным сектором
Минтранс РФ не поддержал идею снижения нештрафуемого порога скорости
Певица Цой рассказала о взломе соцсетей
ФСБ нашла украинский след в акции против сотрудников РКН
Дальше
Самое популярное
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Общество

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.