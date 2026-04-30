В Госдуме раскрыли значение телефонного разговора Путина и Трампа

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа способен продвинуть вперед процесс урегулирования сразу двух конфликтов — украинского и иранского, сказал NEWS.ru депутат Госдумы Юрий Афонин. По его словам, ситуация на Ближнем Востоке вынуждает Штаты прибегать к помощи Москвы в переговорах с Тегераном.

Разговор президентов России и США способен двинуть вперед урегулирование сразу двух конфликтов — и украинского, и иранского. Закономерно, что этот разговор состоялся именно сейчас: Трамп не смог достичь своих целей в Иране с помощью оружия. Теперь он надеется, что Россия поможет ему как-то договориться с иранским руководством, — сказал Афонин.

Он отметил, что урегулирование конфликтов необходимо Трампу, чтобы продемонстрировать американской нации успехи его администрации. И в этом смысле добиться прогресса по Украине может быть даже легче, чем по Ирану, подчеркнул парламентарий.

Подойдет урегулирование украинского конфликта, ведь он не раз обещал это сделать. Россия же давно заявила о своем стремлении к миру, нам просто пришлось подождать два месяца, пока у Трампа появится острое желание переключиться с ближневосточных дел на что-то другое, — отметил Афонин.

Ранее Путин в телефонном разговоре с американским коллегой заявил о недопустимости и крайней опасности проведения наземной операции на иранской территории. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Москва обратила внимание на необходимость поиска политико-дипломатических путей урегулирования.