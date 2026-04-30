Путин поблагодарил участников СВО из малых народов

Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность участникам спецоперации из числа коренных малочисленных народов за преданную службу Родине. На встрече с представителями малый народностей на марафоне «Знание. Первые» он подчеркнул, что сегодня мужчины и женщины этих этносов плечом к плечу с другими народами защищают интересы общего Отечества.

В наши дни в ходе специальной военной операции мужчины и женщины тоже с честью отстаивают интересы общего Отечества, плечом к плечу с представителями других народов борются за Родину, за Россию, — заявил глава государства.

Путин добавил, что суровая природа поколениями шлифовала характер коренных народов, закладывая в них стойкость и умение преодолевать трудности. Именно эти качества и ценности взаимной поддержки выходят на первый план в сложных исторических ситуациях. Путин уверен, что благодаря единству всех этносов страна всегда добивалась значимых побед и свершений.