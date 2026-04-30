30 апреля 2026 в 15:10

Путин поблагодарил участников СВО из малых народов

Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность участникам спецоперации из числа коренных малочисленных народов за преданную службу Родине. На встрече с представителями малый народностей на марафоне «Знание. Первые» он подчеркнул, что сегодня мужчины и женщины этих этносов плечом к плечу с другими народами защищают интересы общего Отечества.

В наши дни в ходе специальной военной операции мужчины и женщины тоже с честью отстаивают интересы общего Отечества, плечом к плечу с представителями других народов борются за Родину, за Россию, — заявил глава государства.

Путин добавил, что суровая природа поколениями шлифовала характер коренных народов, закладывая в них стойкость и умение преодолевать трудности. Именно эти качества и ценности взаимной поддержки выходят на первый план в сложных исторических ситуациях. Путин уверен, что благодаря единству всех этносов страна всегда добивалась значимых побед и свершений.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Цена на особняк Петрова в Подмосковье превысила 95 млн рублей
Проект «Нейрофест» получил грант Президентского фонда культурных инициатив
Дерматолог ответила, могут ли веснушки спровоцировать развитие рака
В Прикамье объяснили, почему перевели школьников в соседнее село
В ГД ответили, почему зумеры нацелены на зарплату более 100 тыс. рублей
Гендиректора «Автодора» будут судить в Москве
Белгород, расставание с Антипенко, двое детей: как живет Юлия Такшина
Экс-глава РЭО Денис Буцаев покинул Россию после вызова на допрос
Зеленский снова продлил мобилизацию
Бывшая вице-губернатор Кубани может сесть на пять лет
Путин поблагодарил участников СВО из малых народов
Путин подчеркнул вклад малых народов в победу в ВОВ
Назван артист, которого можно считать русским Рики Мартином
Песков озвучил позицию Кремля по принадлежности Донбасса и Новороссии
VK Tech представил платформу для разработки и запуска ИИ-агентов
Подросток пытался спалить военторг по инструкции из телефона
Путин посетил выставку «Герои спецоперации» в московском «Манеже»
Раскрылись обстоятельства смерти писателя Кротова
Генерал назвал возможные точки запуска дронов ВСУ по Пермскому краю
Пассажир авиарейса пойдет под суд за нападение на полицейского
Дальше
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
