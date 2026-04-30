Петербуржца наказали за поджог военкомата Суд приговорил поджигателя военкомата на Фонтанке к 11 годам колонии

Первый Западный окружной военный суд вынес приговор Степану Косареву по уголовному делу о совершении теракта, сообщили в прокуратуре. Мужчина проведет в заключении 11 лет.

Преступление произошло в декабре 2024 года, когда осужденный совершил нападение на военкомат Ленобласти, расположенный на набережной Фонтанки. Косарев бросил две бутылки с зажигательной смесью в окно и дверь государственного учреждения. Суд установил, что преступник следовал инструкциям, получаемым в мессенджере от неустановленного лица. Он заранее приобрел необходимые компоненты и изготовил самодельные зажигательные устройства.

Согласно решению суда, первые три года наказания он будет отбывать в тюрьме. Оставшуюся часть срока мужчина проведет в исправительной колонии строгого режима.

