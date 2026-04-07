В Петербурге захотели запустить заводы всех ушедших автопроизводителей Беглов: производство на бывшей площадке Toyota в Шушарах запустят в 2026 году

Производство на бывшей площадке Toyota в Санкт-Петербурге планируют перезапустить в 2026 году, заявил в беседе с РИА Новости губернатор города Александр Беглов. По его словам, то же касается и всех автозаводов, оставленных иностранными компаниями.

В 2026 году будут перезапущены все автозаводы, оставленные иностранными компаниями, площадка бывшего завода Toyota в Шушарах — не исключение, — подчеркнул он.

Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил журналистам на Международном транспортно-логистическом форуме, что кабинет министров изучает вариант внедрения обязательной предустановки российской операционной системы на все отечественные автомобили. Министр пояснил, что данная инициатива носит перспективный характер и индустрии предстоит планомерно к ней стремиться.

Кроме того, президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил на Международном транспортно-логистическом форуме, что предприятие разрабатывает гибридную модификацию кроссовера Lada Azimut. По словам главы компании, первый экземпляр подключаемого гибрида, созданного на платформе новой модели, планируют представить в третьем квартале 2026 года.