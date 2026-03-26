Аналитики зафиксировали резкий всплеск спроса на готовое жилье

Февраль 2026 года ознаменовался оживлением на вторичном рынке жилья в России, свидетельствуют данные платформы «Авито Недвижимость», предоставленные NEWS.ru. При этом количество заключенных договоров купли-продажи (ДКП) выросло на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ключевым драйвером роста стало увеличение доли ипотечных сделок на фоне снижения ключевой ставки Центробанка.

В феврале 2026 года на вторичном рынке жилья заключили 111 тыс. ДКП: продажи по сравнению с тем же месяцем прошлого года выросли на 11%, а к январю прибавили 45%. <...>. Доля ипотеки на вторичном рынке в отчетном месяце составила 32%, что на 12 п. п. выше, чем годом ранее, — говорится в исследовании .

Аналитики отмечают тренд на постепенное увеличение доли ипотеки при покупке готового жилья в ответ на снижение ключевой ставки ЦБ РФ. При этом предложение на рынке не успевает за спросом. Объем выставленных на продажу квартир за год сократился на 8%, что вкупе с возросшей активностью покупателей привело к удорожанию квадратного метра. Средняя цена по России достигла 160,6 тыс. рублей, увеличившись на 7% в годовом выражении.

Наиболее доступным жилье остается в Волгограде (105 тыс. руб. за кв. м), Челябинске (112 тыс. рублей), Воронеже (114 тыс. рублей) и Омске (115 тыс. рублей). Наиболее высокие средние цены аналитики отмечали в Москве (598 тыс. рублей) и Санкт-Петербурге (274 тыс. рублей).

