Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 марта 2026 в 08:30

Аналитики зафиксировали резкий всплеск спроса на готовое жилье

«Авито Недвижимость»: количество сделок на вторичном рынке жилья выросло на 11%

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Февраль 2026 года ознаменовался оживлением на вторичном рынке жилья в России, свидетельствуют данные платформы «Авито Недвижимость», предоставленные NEWS.ru. При этом количество заключенных договоров купли-продажи (ДКП) выросло на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ключевым драйвером роста стало увеличение доли ипотечных сделок на фоне снижения ключевой ставки Центробанка.

В феврале 2026 года на вторичном рынке жилья заключили 111 тыс. ДКП: продажи по сравнению с тем же месяцем прошлого года выросли на 11%, а к январю прибавили 45%. <...>. Доля ипотеки на вторичном рынке в отчетном месяце составила 32%, что на 12 п. п. выше, чем годом ранее, — говорится в исследовании .

Аналитики отмечают тренд на постепенное увеличение доли ипотеки при покупке готового жилья в ответ на снижение ключевой ставки ЦБ РФ. При этом предложение на рынке не успевает за спросом. Объем выставленных на продажу квартир за год сократился на 8%, что вкупе с возросшей активностью покупателей привело к удорожанию квадратного метра. Средняя цена по России достигла 160,6 тыс. рублей, увеличившись на 7% в годовом выражении.

Наиболее доступным жилье остается в Волгограде (105 тыс. руб. за кв. м), Челябинске (112 тыс. рублей), Воронеже (114 тыс. рублей) и Омске (115 тыс. рублей). Наиболее высокие средние цены аналитики отмечали в Москве (598 тыс. рублей) и Санкт-Петербурге (274 тыс. рублей).

Ранее сообщалось, что самые дешевые квартиры на первичном рынке недвижимости продаются в Ставропольском крае, Пскове и Вологде. Минимальная медианная стоимость «однушки» зафиксирована в Михайловске и составляет около 3,4 млн рублей.

Авито
недвижимость
вторичное жилье
вторичка
квартиры
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.