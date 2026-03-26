26 марта 2026 в 17:14

В МИД Египта объяснили свою роль в урегулировании на Ближнем Востоке

Бадр Абдель Аты Фото: IMAGO/NOUSHAD THEKKAYIL/Global Look Press
Египет совместно с Пакистаном и Турцией ведет интенсивные переговоры для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, сообщил глава МИД страны Бадр Абдель Аты на пресс-конференции в Бейруте. По его словам, которые приводит газета Al Ahram, Каир выступает посредником между США и Ираном.

Мы ведем интенсивные переговоры с целью прекращения войны в Иране, чтобы избежать повсеместного хаоса в регионе. <...> [Египет] вместе с Пакистаном и Турцией передает послания между американской и иранской сторонами, — сказал он.

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сообщил, что США и Иран могут провести встречу в столице Пакистана Исламабаде уже в эти выходные, 28 или 29 марта. По его словам, стороны будут обсуждать ракеты, ополченцев союзников Тегерана и гарантии безопасности для Ирана.

До этого стало известно, что иранскую делегацию может возглавить спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф, американскую — спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, зять американского лидера Дональда Трампа Джаред Кушнер и, возможно, вице-президент Джей Ди Вэнс. По информации источника, до настоящего момента стороны вели диалог через посредников — Турцию, Египет и Пакистан.

