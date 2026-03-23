23 марта 2026 в 23:42

В Пакистане сообщили о готовности способствовать миру в Персидском заливе

Шахбаз Шариф Шахбаз Шариф Фото: Ahmad Kamal/XinHua/Global Look Press
Пакистан готов сыграть конструктивную роль в инициативах по мирному урегулированию конфликта в Персидском заливе, заявил глава пакистанского правительства Шахбаз Шариф в телефонном разговоре с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. По его словам, во время беседы был поднят вопрос с необходимостью деэскалации.

Стороны «согласились со срочной необходимостью деэскалации, диалога и дипломатии», указал Шариф. Он также подчеркнул «важность единства в рядах мусульманской уммы».

Ранее Пакистан на пять дней приостановил военную операцию «Газаб лил-Хак» против террористических ячеек на территории Афганистана, о чем сообщил министр информации и телерадиовещания республики Аттаулла Тарар. Перемирие приурочено к священному празднику Ид аль-Фитр и вводится по просьбе Саудовской Аравии, Катара и Турции.

Тем временем Кабул потребовал от ООН провести расследование после удара ВВС Пакистана по афганскому центру реабилитации наркозависимых. В число жертв вошли как пациенты, так и сотрудники больницы.

Пакистан
Иран
Персидский залив
Масуд Пезешкиан
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Общество

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
Семья и жизнь

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

