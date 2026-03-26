Роман с Дмитриенко, планы на будущее, новые роли: как живет Анна Пересильд

Анна Пересильд
Актриса Анна Пересильд прославилась благодаря ролям в лентах «Слово пацана» и «Алиса в стране чудес». Что известно о ее новых проектах и отношениях с певцом Ваней Дмитриенко?

Чем известна Пересильд

Анна Пересильд родилась 20 мая 2009 года в Москве. Она дочь заслуженной артистки России Юлии Пересильд и народного артиста РФ Алексея Учителя, которые долгое время скрывали свои отношения из-за официального брака режиссера.

В 12 лет Анна Пересильд дебютировала в кино в ленте «Первый снег». Широкую известность ей принесла роль Айгуль в сериале «Слово пацана». Также актриса снималась в лентах «Цой», «Тибра», «Нежность-2», «Алиса в Стране чудес» и других. На настоящий момент в ее фильмографии около 10 ролей.

Что известно о личной жизни Пересильд

После выхода сериала «Слово пацана» Анна Пересильд некоторое время состояла в отношениях с актером Ярославом Могильниковым, который сыграл в ленте роль Ералаша. В декабре 2024 года пара рассталась.

В интервью Надежде Стрелец Пересильд призналась, что отношения закончились для нее разбитым сердцем.

«Сердце разбито было. В прошлых отношениях я обожглась на том, что мне врали. Так что если человек передо мной нечестен, то сразу до свидания. Для меня, например, скрывать измену — это непацанский поступок», — заявила она.

Что известно о романе Пересильд с Дмитриенко

В марте 2025 года, после выхода клипа певца Вани Дмитриенко на песню «Цветаева», где снялась Пересильд, появились слухи, что их связывают романтические отношения. Артисты подтвердили свой роман в октябре 2025 года.

В феврале Ваня Дмитриенко рассказал, что уже познакомился с родителями избранницы.

«С Юлей мы вообще в крутых отношениях. Я просто очень долгое время добивался доверия к себе», — поделился он.

Также певец заявил, что его хорошо принял отец Анны Пересильд — Алексей Учитель.

«Он очень уважаемый человек, то есть это Алексей Ефимович, понимаешь? Он серьезный человек и при этом с очень крутым чувством юмора. Не было такого, что я какой-то тест проходил. Я заметил, как он на меня оценивающе посмотрел. Но я не увидел в его глазах какого-то непринятия», — сказал он на YouTube-шоу «Вписка».

Накануне на премьере фильма «Космическая собака Лида» Юлия Пересильд назвала себя тещей во время обсуждения романа своей дочери с Дмитриенко.

Чем сейчас занимается Пересильд

Анна Пересильд в 16 лет продолжает творческую деятельность. В 2026 году с ней запланированы премьеры сериалов «Без оглядки» и «Черновик».

После окончания общеобразовательной школы Пересильд планирует поступить в театральное училище.

«Все это, конечно, тяжелый труд. Но я, скажем так, люблю рисковать. Не зря меня мозг направил в эту сферу. И я пойду в театральный не потому, что у меня папа — режиссер, а мама — актриса. Я просто влюбилась в эту профессию и живу ею», — делилась она.

