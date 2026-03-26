Участник поисков Усольцевых предположил, кто вероятнее всего найдет семью

Красноярский гид Исиченко: останки Усольцевых могут случайно найти туристы

Семья Усольцевых Семья Усольцевых Фото: Социальные сети
Шансы найти семью Усольцевых спустя полгода после их исчезновения крайне малы, поделился мнением с NEWS.ru красноярский гид Алексей Исиченко, который принимал участие в поисковых операциях осенью. Он предположил, что, вероятнее всего, их останки случайно обнаружит в тайге кто-то из туристов, которые приедут на экскурсию в Кутурчинское белогорье.

Шанс [найти Усольцевых] есть, но очень маленький, даже стремящийся к нулю. Больше вероятность, что это произойдет случайно среди туристических групп, — заявил Исиченко.

Он добавил, что поиски Усольцевых осложняются тем, что в регионе еще лежат сугробы. Кроме того, уточнил гид, местность, где они пропали, сложная: с камнями, откосами, древесными завалами. Также, по его словам, в этом районе водится много диких зверей, а после схода снежного покрова там проснутся клещи.

Ранее глава организации «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев заявил, что поисково-спасательный отряд не может искать членов семьи Усольцевых по их телефонам из-за действующего законодательства. По его словам, отслеживать мобильные устройства могут только сотрудники спецслужб, что регулируется статьей о тайне связи.

Вероника Филина-Коган
В. Филина-Коган
Максим Ширяев
М. Ширяев
