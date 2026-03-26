26 марта 2026 в 18:28

«В поисках жертвы»: неадекват с ножом напал на сотрудницу заправки

В Калининградской области мужчина с ножом напал на сотрудницу заправки

В городе Балтийске Калининградской области 20-летний молодой человек напал с ножом на кассира заправки, сообщает пресс-служба ГУ МВД региона. Молодой человек рассказал на допросе, что приехал к месту преступления на машине родителей.

Я взял машину родительскую и поехал в поисках жертвы, — рассказал задержанный.

Момент нападения попал на камеры видеонаблюдения. На записи видно, как мужчина подкрадывается к кассирше со спины, — в этот момент она раскладывала товар, не подозревая об опасности. Злоумышленник сначала ударил ее ножом в спину, а затем продолжил наносить удары в бок и лицо.

На место происшествия оперативно прибыла следственно-оперативная группа. Пострадавшая находится в больнице.

Ранее в Москве работник маркетплейса ударил канцелярским ножом клиента, пришедшего забрать свой заказ. Причиной конфликта стала задержка с выдачей товара. Молодой человек нанес мужчине удар в область головы, повредив ухо и задев шею. У пострадавшего открылось обильное кровотечение.

Кроме того, в поселке Свердловский Щелковского округа ученик седьмого класса устроил нападение с ножом на школу. По предварительным данным, пострадал один из учащихся, который получил не менее трех ранений.

