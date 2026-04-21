В Москве запустили бесплатные автобусы из-за сбоя в метро

В Москве запустили бесплатные автобусы после сбоя на Сокольнической линии московского метро, сообщает столичный департамент транспорта. Пассажиров просят по возможности пользоваться альтернативными маршрутами. Движение осуществляется в штатном режиме на кольцевой и других радиальных ветках метрополитена.

По закрытому участку Сокольнической линии работает компенсационный маршрут «КМ» от метро «Черкизовская» до метро «Комсомольская». <...> Просим также пользоваться другими радиальными и кольцевыми линиями метро, трамваями Т1 и другими, МЦК, МЦД, электробусами м60, а также другими маршрутами наземного транспорта, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что один человек пострадал в результате сбоя в метро Москвы. 63-летнего мужчину госпитализировали с переломом. Инцидент случился в районе станции «Комсомольская». Предварительной причиной происшествия называется техническая неисправность. В столичном департаменте транспорта заявили, что движение поездов на участке между «Сокольниками» и «Бульваром Рокоссовского» уже восстановлено. При этом работы по ликвидации последствий аварии продолжаются.