Экономист Беляев: в России реально закрыть бизнес без финансовых потерь

В России вполне реально закрыть бизнес без финансовых потерь, однако полностью избежать бюрократических процедур при этом не удастся, заявил телеканалу «Крым 24» кандидат экономических наук Михаил Беляев. Он предупредил, что этот процесс усложнят наличие долгов и необходимость урегулирования различных вопросов.

При этом важно не забывать, что легкость открытия бизнеса вовсе не гарантирует простоту его ведения, подчеркнул Беляев. Он напомнил, что в этом деле нужно грамотно управлять компанией, привлекать новых клиентов, вести прозрачную отчетность и эффективно распоряжаться ресурсами. По словам эксперта, именно знания и опыт позволят предпринимателю успешно закрыть бизнес, сведя все потери к минимуму.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что на ближайшем заседании ЦБ 24 апреля возможно снижение ключевой ставки с вероятностью до 99%. Он отметил, что показатель снижался уже семь раз во время предыдущих обсуждений.