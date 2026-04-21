21 апреля 2026 в 11:03

Экономист ответил, можно ли закрыть бизнес без финансовых потерь

Экономист Беляев: в России реально закрыть бизнес без финансовых потерь

В России вполне реально закрыть бизнес без финансовых потерь, однако полностью избежать бюрократических процедур при этом не удастся, заявил телеканалу «Крым 24» кандидат экономических наук Михаил Беляев. Он предупредил, что этот процесс усложнят наличие долгов и необходимость урегулирования различных вопросов.

При этом важно не забывать, что легкость открытия бизнеса вовсе не гарантирует простоту его ведения, подчеркнул Беляев. Он напомнил, что в этом деле нужно грамотно управлять компанией, привлекать новых клиентов, вести прозрачную отчетность и эффективно распоряжаться ресурсами. По словам эксперта, именно знания и опыт позволят предпринимателю успешно закрыть бизнес, сведя все потери к минимуму.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что на ближайшем заседании ЦБ 24 апреля возможно снижение ключевой ставки с вероятностью до 99%. Он отметил, что показатель снижался уже семь раз во время предыдущих обсуждений.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гипертоникам объяснили, при каких симптомах нужно срочно вызывать скорую
В Сети появилось фото из Пермской области, где взорвалась пачка купюр
В российском регионе объявили ракетную опасность
«Вредные советы» Остера направят на проверку
Появились новые данные о смерти туристок в горах Бурятии
Молодой курганец обокрал дачный домик и попался спустя семь лет
ВСУ атаковали реабилитационный центр для хищников в Запорожской области
Четырем ветеранам биатлона предрекли скорое завершение карьеры
Пентагон принял сенсационное решение о закупках Patriot на фоне ожиданий ЕС
Красноярский строитель обманул государство на миллионы и поплатился
ЦАХАЛ признал, что военный разбил статую Христа в Ливане
Россиянам рассказали, что нельзя делать при повышенном давлении
Названо устройство, взорвавшееся в руках мальчика из Перми
Российский поселок оказался на грани катастрофы из-за паводка
Ветеринары спасли собаку, съевшую средства женской гигиены
Додик поддержал действия России в СВО
Раскрыто имя нового тренера хоккейного «Динамо»
Гастроэнтеролог развеяла популярный миф о безалкогольном пиве
«Послал подальше»: названы последствия хамства Зеленского в адрес Уиткоффа
Банда «слэм-воров» вышла на охоту в Петербурге
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

