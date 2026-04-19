В США выпустили резиновые пули по зоозащитникам

Полицейские пытались остановить толпы зоозащитников на протестах в Висконсине, сообщило агентство Associated Press. Против демонстрантов использовали резиновые пули и слезоточивый газ.

Как отметило агентство, активисты пытались попасть в питомники, где разводили собак биглей. Они считали, что руководство центра жестоко обращалось с животными. Лидера протестующих арестовали. По словам местного шерифа, зоозащитники игнорировали предупреждения и нападали на полицейских.

Ранее полиция Лондона сообщила о задержании 92 активистов, выступавших в поддержку запрещенного движения Palestine Action. В сообщении Скотленд-Ярда указано, что возраст арестованных варьируется от 27 до 82 лет.

До этого немецкая полиция сообщила, что в Берлине мужчина облил краской здание Ведомства канцлера ФРГ. После этого он развернул политический баннер с обвинениями канцлера Германии Фридриха Мерца в нарушении международного права. Протестующий задержан.

В конце марта противники американских властей провели марш по улицам Вашингтона в рамках протестов No Kings («Нет королям»). Манифестанты требовали отставки президента США Дональда Трампа.