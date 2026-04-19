19 апреля 2026 в 12:56

В США выпустили резиновые пули по зоозащитникам

AP: полицейские в США пытались остановить толпы зоозащитников на протестах

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Полицейские пытались остановить толпы зоозащитников на протестах в Висконсине, сообщило агентство Associated Press. Против демонстрантов использовали резиновые пули и слезоточивый газ.

Как отметило агентство, активисты пытались попасть в питомники, где разводили собак биглей. Они считали, что руководство центра жестоко обращалось с животными. Лидера протестующих арестовали. По словам местного шерифа, зоозащитники игнорировали предупреждения и нападали на полицейских.

Ранее полиция Лондона сообщила о задержании 92 активистов, выступавших в поддержку запрещенного движения Palestine Action. В сообщении Скотленд-Ярда указано, что возраст арестованных варьируется от 27 до 82 лет.

До этого немецкая полиция сообщила, что в Берлине мужчина облил краской здание Ведомства канцлера ФРГ. После этого он развернул политический баннер с обвинениями канцлера Германии Фридриха Мерца в нарушении международного права. Протестующий задержан.

В конце марта противники американских властей провели марш по улицам Вашингтона в рамках протестов No Kings («Нет королям»). Манифестанты требовали отставки президента США Дональда Трампа.

Пассажира рейса Петербург — Стамбул не удалось спасти
Магазин косметики подвергся нападению пушистого налетчика
В ООН высказались об атаке ВСУ на российский сухогруз в Азовском море
В России утвердили первый ГОСТ на биопечать органов
Раскрыты обстоятельства гибели россиянина на Пхукете
Соседи, парковка и баланс карты: три новые схемы обмана — как защититься
Военкомы мобилизовали мужчину с бронью
Евросоюз планирует увеличить военный бюджет в 10 раз
План Пугачевой потерпел провал: контракт с Галкиным окончен, последствия
Российский второклассник стал чемпионом мира по шахматам
В России захотели смягчить наказание за оборот наркотиков без цели сбыта
Фанат «Вероны» получил люлей от футбольного кумира
Полицейские пришли на помощь запертому в доме пенсионеру с инсультом
Трамп припугнул папу римского ядерным оружием в разговоре об Иране
ВОЗ раскрыла число наркозависимых по всему миру
В Минобороны раскрыли число сбитых БПЛА за пять часов
Школьники устроили смертельную перестрелку после драки в парке
Тысячи китайских грузовиков решили отозвать в России
Россиянина отправили в СИЗО за интимные фото для школьницы
Танки НАТО у границ, кого раскрыли в шоу «Маска»: что будет дальше
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

