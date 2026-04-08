В Берлине пенсионера задержали за акцию протеста против Мерца В Берлине мужчина облил краской здание Ведомства канцлера ФРГ Мерца

В Берлине мужчина облил краской здание Ведомства канцлера ФРГ, сообщает полиция. После этого он развернул политический баннер с обвинениями канцлера Германии Фридриха Мерца в нарушении международного права. Протестующий задержан.

Вчера во второй половине дня пожилой мужчина осквернил здание Ведомства федерального канцлера ФРГ в районе Тиргартен. Около 12:45 (13:45 мск. — Прим. ТАСС) 76-летний мужчина облил красной краской участок фасада здания площадью примерно два на три метра. После этого он развернул политический баннер. 40-летний спутник мужчины снимал происходящее на видео, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на совместной пресс-конференции с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа Мерц объявил о планах по масштабному возвращению сирийских беженцев. Глава правительства ФРГ заявил, что в течение ближайших трех лет около 80% из примерно миллиона сирийцев, проживающих в Германии, должны будут вернуться на родину для участия в ее восстановлении.