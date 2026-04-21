Бывший главный редактор известного петербургского издания ушел из жизни Экс главный редактор «Петербургского дневника» Малышев умер на 82-м году жизни

Бывший главный редактор «Петербургского дневника» Владимир Малышев скончался на 82-м году жизни, передает Telegram-канал издания. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи с его уходом.

Светлая память о Владимире Викторовиче Малышеве навсегда сохранится в наших сердцах, — сказал он.

В биографии покойного значится работа корреспондентом ТАСС в Италии и Греции и создание русскоязычных изданий в Афинах. Также он осуществлял многолетнее руководство газетой «Петербургский дневник» и Книжной лавкой писателей.

Ранее в пресс-службе Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина сообщили, что 9 апреля ушел из жизни ведущий актер труппы заслуженный артист России Виктор Яковлев. Ему было 74 года. В театре уточнили, что артист продолжительное время сражался с тяжелым недугом.

Кроме того, киноактриса Наталия Белохвостикова сообщила, что ушел из жизни актер Алексей Наумов, получивший наибольшую известность благодаря ролям в сериале «Следствие ведут ЗнаТоКи» и картине «Бег». По словам артистки, актер скончался в возрасте 65 лет.