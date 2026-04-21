Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 апреля 2026 в 11:13

Бывший главный редактор известного петербургского издания ушел из жизни

Экс главный редактор «Петербургского дневника» Малышев умер на 82-м году жизни

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Бывший главный редактор «Петербургского дневника» Владимир Малышев скончался на 82-м году жизни, передает Telegram-канал издания. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи с его уходом.

Светлая память о Владимире Викторовиче Малышеве навсегда сохранится в наших сердцах, — сказал он.

В биографии покойного значится работа корреспондентом ТАСС в Италии и Греции и создание русскоязычных изданий в Афинах. Также он осуществлял многолетнее руководство газетой «Петербургский дневник» и Книжной лавкой писателей.

Ранее в пресс-службе Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина сообщили, что 9 апреля ушел из жизни ведущий актер труппы заслуженный артист России Виктор Яковлев. Ему было 74 года. В театре уточнили, что артист продолжительное время сражался с тяжелым недугом.

Кроме того, киноактриса Наталия Белохвостикова сообщила, что ушел из жизни актер Алексей Наумов, получивший наибольшую известность благодаря ролям в сериале «Следствие ведут ЗнаТоКи» и картине «Бег». По словам артистки, актер скончался в возрасте 65 лет.

Регионы
Россия
Санкт-Петербург
СМИ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.