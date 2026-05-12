Володин назвал приглашение Зеленского в Армению недружественным шагом

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что приглашение президента Украины Владимира Зеленского на саммит в Армению нельзя считать дружественным шагом по отношению к России или армянскому народу. В своем блоге в Telegram-канале политик добавил, что подобные действия руководства страны противоречат интересам граждан и подрывают сложившиеся союзнические отношения.

По мнению Володина, проведение подобной встречи в преддверии Дня Победы было оскорбительным для общей истории двух народов. Спикер подчеркнул, что замалчивать эту тему нельзя, так как речь идет не о суверенитете, а о базовой порядочности руководства республики, в частности, премьер-министра Никола Пашиняна.